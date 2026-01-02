  1. Clienti privati
Musica Jovanotti torna live: «Il palco cura»

Covermedia

2.1.2026 - 11:00

Jovanotti
Jovanotti

Il cantante racconta fatica, musica nuova e il 2026 in tour.

Covermedia

02.01.2026, 11:00

02.01.2026, 11:15

Jovanotti riparte dal palco.

E lo fa senza retorica: «Solo il palco cura la mia fatica», confida nell'intervista firmata da Natalia Aspesi e pubblicata da la Repubblica. Una frase che sintetizza un rapporto fisico, quasi necessario, con il live, vissuto come spazio di verità e di resistenza.

Nel colloquio, Jovanotti torna sulle tappe di una carriera lunga e irregolare, sulle critiche incassate e su quella spinta a rimettersi in moto che, a suo dire, non si è mai spenta.

Il punto non è la nostalgia, ma la tenuta. Come racconta lui stesso: «Faccio una grande fatica, a volte mi sento stanco davvero, però quando salgo sul palco tutto si rimette in ordine. È lì che capisco perché continuo a farlo, perché quella è la mia vita, il mio posto nel mondo». Una dichiarazione che restituisce la centralità della dimensione live nel suo percorso artistico.

La conversazione si intreccia con la fase più recente del suo lavoro. Nel 2025 è arrivato «Niuiorcherubini (Brooklyn Studio – Jova Session 25)», progetto registrato a New York in presa diretta e su nastro analogico: un ritorno all'essenziale, pensato per suonare vivo, prima ancora che perfetto.

Un disco nato dall'urgenza di togliere, più che di aggiungere, e di rimettere la musica al centro.

E il 2026 è già scritto in agenda. Jovanotti ha annunciato un tour mondiale e, in Italia, il «Jova Summer Party», con un calendario che culmina al Circo Massimo di Roma il 12 settembre, dopo una serie di tappe estive nei principali spazi all'aperto del Paese.

Nei prossimi mesi Jova l'artista sarà impegnato tra la promozione di «Niuiorcherubini» e la preparazione della nuova tournée, tra prove, allestimenti e produzione del live 2026.

