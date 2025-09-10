  1. Clienti privati
Ben 23 episodi Jovanotti trasforma il «PalaJova» in una serie-evento su RaiPlay

Covermedia

10.9.2025 - 16:30

Jovanotti
Jovanotti

Ventitré episodi che mescolano musica, immagini e poesia: così Lorenzo reinventa il concerto come esperienza totale.

Covermedia

10.09.2025, 16:30

10.09.2025, 16:50

Lorenzo Jovanotti non si limita a tornare sul palco: lo reinventa. Con «PalaJova», ora disponibile su RaiPlay, il suo live diventa un viaggio in 23 episodi, tra energia, tecnologia e visioni poetiche.

Non è un semplice concerto registrato, ma un visual album che cattura la vitalità di un artista capace di trasformare la musica in racconto. «PalaJova» porta sullo schermo le 54 tappe sold-out che hanno segnato il ritorno di Jovanotti dal vivo, con oltre 600 mila spettatori in due anni.

Il palco è un giardino in movimento, simbolo di rinascita e fioritura, mentre le parole della poeta Mariangela Gualtieri amplificano l'esperienza, intrecciandosi ai brani che hanno segnato trent'anni di carriera: da «L'Ombelico del Mondo» a «Ragazzo Fortunato», fino ai successi più recenti.

La vera rivoluzione sta nello sguardo

La vera rivoluzione sta nello sguardo. Grazie all'intelligenza artificiale usata in tempo reale, i visual firmati da Steve Polli mutano durante ogni performance, trasformando ogni canzone in un quadro diverso, vivo e irripetibile. Un innesto tecnologico che non spegne la poesia, ma la esalta.

Accanto a Lorenzo, una band che è quasi una famiglia: Saturnino al basso, Adriano Viterbini alla chitarra, Noochie Rigano ai synth, Franco Santarnecchi al piano, Dog Landolfi alla batteria, con voci, fiati e percussioni a comporre un'orchestra di corpi e suoni.

«In ogni fotogramma di «PalaJova» c'è la luce nei miei occhi... ogni mia cellula dice grazie», racconta Lorenzo a Vanity Fair.

