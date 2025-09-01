  1. Clienti privati
Mostra del Cinema Jude Law incanta Venezia nei panni di Vladimir Putin. Dieci minuti di standing ovation per «Il Mago del Cremlino»

Covermedia

1.9.2025 - 09:30

Jude Law
Jude Law

Dieci minuti di applausi in piedi per l'attore britannico al Festival del Cinema di Venezia: sullo schermo è lo spietato protagonista de «Il Mago del Cremlino».

Covermedia

01.09.2025, 09:30

01.09.2025, 10:33

Con un'interpretazione magnetica e provocatoria, Jude Law ha conquistato la platea del Festival di Venezia: il suo Putin in «Il Mago del Cremlino», diretto da Olivier Assayas, ha scatenato un'ovazione di dieci minuti, con il pubblico in piedi a tributargli un applauso che resterà negli annali.

Paul Dano veste i panni del suo ex braccio destro, lo spin doctor Vadim Baranov, mentre Alicia Vikander interpreta Ksenia, il suo interesse sentimentale, visibilmente commossa durante l'infinita standing ovation.

Law, impeccabile in smoking bianco, ha ricambiato il calore della sala con sorrisi e applausi, stringendo forte il regista in un abbraccio. Assayas, travolto dall'entusiasmo, non si è limitato a ringraziare dal palco: si è arrampicato tra le file della platea per abbracciare collaboratori e attori, trasformando la proiezione in una vera celebrazione.

«Il Mago del Cremlino». Jude Law: «Io nei panni di Putin, ma non temo ripercussioni»

«Il Mago del Cremlino»Jude Law: «Io nei panni di Putin, ma non temo ripercussioni»

Di cosa parla il film?

Il film, giova ricordarlo, è tratto dal romanzo omonimo dello scrittore italo-svizzero Giuliano da Empoli, con la sceneggiatura scritta dal regista insieme a Emmanuel Carrère.

Ambientato nei primi anni Novanta, tra le macerie dell'Unione Sovietica, «Il Mago del Cremlino» racconta l'ascesa di Vadim Baranov, produttore televisivo che, quasi per caso, diventa il regista dell'immagine di un giovane e ambizioso ex agente del KGB: Vladimir Putin.

Una parabola di potere e manipolazione che risuona con forza nel presente, mentre la guerra in Ucraina continua a scuotere l'Europa e Putin torna sotto i riflettori internazionali dopo il recente incontro con il President Donald Trump, impegnato in una trattativa di pace tra le due nazioni.

«Al di là delle passioni degli uomini che si muovono nei pericolosi flussi della politica contemporanea, assistiamo all'epopea del potere e della storia in diretta», ha spiegato Assayas alla presentazione del film.

«È dramma, è azione, è il tentativo di dare un senso al caos che sta trasformando il nostro mondo nei modi più strani e inquietanti».

Nel cast, accanto a Law, Dano e Vikander, brillano anche Tom Sturridge e Jeffrey Wright.

Cinema. Emma Stone illumina Venezia: «Con Yorgos Lanthimos mi sento libera»

CinemaEmma Stone illumina Venezia: «Con Yorgos Lanthimos mi sento libera»

