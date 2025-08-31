  1. Clienti privati
«Il Mago del Cremlino» Jude Law: «Io nei panni di Putin, ma non temo ripercussioni»

SDA

31.8.2025 - 14:09

L'attore britannico Jude Law è alla Mostra di Venezia per presentare il film "Il Mago del Cremlino", tratto dal romanzo di successo dello scrittore italo-svizzero Giuliano da Empoli.
L'attore britannico Jude Law è alla Mostra di Venezia per presentare il film "Il Mago del Cremlino", tratto dal romanzo di successo dello scrittore italo-svizzero Giuliano da Empoli.
Keystone

«Il Mago del Cremlino» del regista francese Olivier Assayas, è passato oggi, domenica, in concorso all'82/a Mostra Internazionale D'Arte Cinematografica di Venezia. Il film vede l'attore britannico Jude Law nei panni del presidente russo Vladimir Putin.

Keystone-SDA

31.08.2025, 14:09

31.08.2025, 14:18

«'Il Mago del Cremlino' non è un film sull'ascesa di un uomo, né sulla forza con cui viene imposto il potere o sulla reinvenzione di una nazione moderna e arcaica allo stesso tempo, nuovamente soggiogata dal totalitarismo. È piuttosto una riflessione sulla politica moderna, o meglio, sulle cortine fumogene dietro cui essa si nasconde oggi: cinica, ingannevole e tossica», ha detto Assayas al Lido della sua pellicola con Jude Law, Paul Dano e Alicia Vikander.

Il film, tratto dal romanzo omonimo dello scrittore italo-svizzero Giuliano da Empoli, con la sceneggiatura scritta dal regista insieme a Emmanuel Carrère, racconta, tra verità e finzione, l'ascesa di Putin (Jude Law) attraverso le vicende del suo spin doctor Vadim Baranov (Paul Dano), ispirato al suo ex consigliere Vladislav Surkov.

Paura di conseguenze?

Paura di Putin? «Non ho certo pensato a ripercussioni, mi sono messo nelle mani di Olivier per raccontare senza polemiche un personaggio all'interno di una storia molto più grande», sottolinea Law.

E ancora l'attore, parlando della difficoltà più grande nell'interpretare il presidente della Russia: «La cosa più difficile è stato rappresentare il suo volto pubblico da cui non trapela nulla e mostrare comunque emozioni. Ho dovuto adottare una recitazione interiore».

