Jude Law

L'attore Jude Law ha sposato la psicologa Phillipa Coan nel 2019 dopo una lunga relazione: «Mi sento supportato e al sicuro».

Jude Law si lascia andare ad alcune confessioni sulla sua vita privata.

L'ex rubacuori di Hollywood, oggi 51 anni, è legato alla psicologa e imprenditrice Phillipa Coan, con cui è convolato a nozze nel 2019 dopo una lunga relazione.

In un'intervista con «GQ», Law ha parlato dei suoi recenti progetti cinematografici, spiegando come sia stata proprio la relazione con la moglie a spingerlo ad accettare dei ruoli più coraggiosi e fuori dalla sua comfort zone.

«Sono veramente felice di aver portato a termine tutti i lavori di cui abbiamo parlato e sono veramente felice dei risultati ottenuti», ha dichiarato la star. «È molto interessante effettivamente e il comune denominatore è mia moglie».

«Non ero mai stato così felice»

Con Philippa, Jude non è «mai stato così felice» e grazie a lei oggi riesce a sentirsi un uomo risolto e sicuro di sé.

«Avere incontrato Philippa, essermi innamorato di lei e aver costruito la nostra relazione sono aspetti che hanno avuto un'influenza enorme nella mia vita», ha detto l'attore. «Non ero mai stato così felice. Non mi ero mai sentito così supportato. La mia casa è un luogo incredibilmente sano e sicuro».

«Non voglio dire che prima non lo fosse, ma quando incontri qualcuno di particolare, con cui hai un feeling e che capisce il tuo lavoro e le tue esigenze, sei nel posto giusto».

È padre di sette figli

I due si sono conosciuti tramite amici in comune e hanno iniziato a frequentarsi nel 2015. Dal loro amore sono nati due figli, sesto e settimo per l'attore, e i cui nomi non sono mai stati resi noti.

Law è stato sposato in passato con Sadie Frost, madre dei suoi primi tre figli, tra il 1997 e il 2003. Dal 2003 al 2006 ha avuto una relazione con l'attrice Sienna Miller.

Dalla breve relazione con la modella americana Samantha Burke è nato il suo quarto figlio, mentre il quinto è arrivato nel 2015 dal rapporto con Catherine Harding.

