Jude Law

L'attore dedica la sua stella alle tante persone che hanno contribuito al suo successo e alla famiglia.

Covermedia Covermedia

Jude Law dedica la sua stella sulla «Hollywood Walk of Fame» alle persone che hanno contribuito al suo successo. Alla cerimonia di giovedì, l'attore inglese era accompagnato dalla moglie Phillipa Coan, e dai figli Rafferty e Iris Law, nati dal matrimonio con l'ex Sadie Frost.

In un appassionato discorso, il 51enne non ha nascosto l'emozione, soprattutto nel momento in cui ha ringraziato le molte persone con cui ha lavorato nella sua lunga carriera da attore.

«Quando suoni uno strumento musicale oppure quando scrivi o dipingi lavori da solo, quando reciti invece non è così», ha detto. «È il lato più frustrante del lavoro, ma la necessità di collaborare è al centro della più grande ricompensa».

«Con molti di voi, e molti molti altri, ho collaborato negli ultimi 30 anni, persone da cui ho imparato e da cui sono stato incoraggiato, guidato e ispirato, è grazie a loro se oggi ho avuto questa stella».

Debutto sul grande schermo nel 1994

Jude ha debuttato sul grande schermo nel 1994 nel crime drama britannico «Shopping», ma ha ottenuto il successo internazionale grazie al film «Il talento di Mr. Ripley», per cui è stato nominato all'Oscar come Migliore attore.

Ha infine ringraziato la madre, un'insegnante, per avergli mostrato «i grandi» film muti e le commedie dell'epoca d'oro di Hollywood, e il padre, anche lui insegnante, per averlo più volte accompagnato da Blockbuster per noleggiare dei film.

«Avere un posto qui, tra le talentuose star con cui sono cresciuto guardando i loro film, è sublime e assurdo allo stesso tempo».

«Sono stato molto fortunato ad avere avuto una famiglia attorno a me, con cui ho vissuto e che ha sostenuto la mia passione per la recitazione, e alcuni membri della mia bellissima famiglia oggi sono qui. Loro sanno cosa significano per me, vi amo tanto».