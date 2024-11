Jude Law

L'attore britannico riflette sulla sua esperienza nell'MCU, tra l'intensità delle acrobazie e i limiti di un costume di gomma che lasciava poco spazio al movimento.

Covermedia

Jude Law, nel suo debutto Marvel con Captain Marvel nel 2019, ha interpretato Yon-Rogg, comandante di Starforce e mentore di Carol Danvers (Brie Larson).

Sebbene l'attore descriva l'esperienza sul set come «davvero positiva», rivela anche di aver desiderato un approccio più ironico e leggero per il suo personaggio: «Mi sarebbe piaciuto dare a Yon-Rogg un po' più di sarcasmo. Volevo aggiungere un tocco di umorismo», ha raccontato Jude Law a Variety.

Law ricorda con simpatia anche le sfide fisiche: «Ti prepari con mesi di allenamenti e acrobazie, ma poi indossi quel costume di gomma e ti rendi conto che non riesci nemmeno a toccarti le punte dei piedi. Ti chiedi: «Come farò a fare tutte queste acrobazie con addosso questa cosa?». Ma alla fine ce la fai».

Nonostante la sua breve incursione nell'universo Marvel, Law non si dice deluso di aver interpretato Yon-Rogg una sola volta, spiegando: «Non credo ci fosse molto altro da esplorare con questo personaggio. Per me, quella è stata la vetta dell'esperienza Marvel».

Covermedia