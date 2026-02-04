  1. Clienti privati
Cast stellare Jude Law torna a lavorare con Nancy Meyers dopo undici anni

Covermedia

4.2.2026 - 11:00

Jude Law
Jude Law

Il film vanta un cast corale che include Penélope Cruz, Kieran Culkin, Emma Mackey e Owen Wilson.

Covermedia

04.02.2026, 11:00

04.02.2026, 11:05

Jude Law sarà il protagonista del nuovo film di Nancy Meyers, segnando il ritorno della regista dietro la macchina da presa a undici anni dall'ultimo lavoro e una reunion che riporta alla memoria il successo di «L'amore non va in vacanza».

Il progetto, ancora senza titolo, sarà scritto, prodotto e diretto dalla stessa Meyers per Warner Bros. e verrà girato nel corso di quest'anno, con uscita prevista il giorno di Natale del 2027. Accanto a Law, un cast internazionale che riunisce Penélope Cruz, Kieran Culkin, Emma Mackey e Owen Wilson.

Ad annunciare il film è stata la regista su Instagram: «Felice di condividere che il mio nuovo film, con questo cast straordinario, è in lavorazione e uscirà il giorno di Natale del 2027. Ci vediamo al cinema».

I dettagli della trama restano riservati, ma secondo Variety il film sarebbe una nuova versione di Paris Paramount, progetto sviluppato da Meyers per Netflix nel 2023 e poi accantonato dopo il mancato via libera a un budget di circa 128 milioni di euro.

Il passaggio a Warner Bros. ha permesso di rimettere in moto la sceneggiatura con costi più contenuti. Nel cast originario figuravano anche Scarlett Johansson e Michael Fassbender, poi usciti dal progetto.

Regista simbolo della commedia romantica americana, Nancy Meyers ha firmato titoli come «Genitori in trappola», «Tutto può succedere», «Qualcosa è cambiato» ed «È complicato», oltre ad aver scritto e prodotto la saga de «Il padre della sposa».

Secondo Variety, i suoi film hanno incassato complessivamente oltre 850 milioni di euro nel mondo.

Undici anni dopo «Lo stagista inaspettato», il suo ritorno promette di riportare al cinema quel mix di eleganza, sentimento e ironia che ha reso il suo cinema riconoscibile a livello globale.

