Judi Dench Con Kenneth Branagh covermedia

Su Sky Arts uno speciale intimo tra memoria, teatro e vita privata.

Covermedia Covermedia

Judi Dench si racconta senza filtri.

La veterana di Hollywood torna al centro dell'attenzione con uno speciale televisivo che mette in primo piano il legame umano e artistico con Kenneth Branagh, amico e collaboratore di lunga data. L'attrice britannica è protagonista di «Tea with Judi Dench», programma trasmesso da Sky Arts che prende la forma di una conversazione privata, lontana da qualsiasi retorica celebrativa.

Lo speciale è ambientato nella casa di campagna della Dench e si sviluppa come un dialogo confidenziale, fatto di ricordi personali, riflessioni sul tempo e passaggi cruciali di una carriera attraversata dall'arte. Branagh, con cui ha condiviso palcoscenici e set per decenni, diventa interlocutore naturale di un racconto che intreccia teatro, cinema e vita vissuta. «Ci conosciamo da così tanto tempo che non abbiamo bisogno di fingere nulla», osserva l'attrice nel corso del programma.

Nel racconto emergono anche le assenze. La Dench parla apertamente delle persone care scomparse e del valore della memoria, mostrando un albero piantato in giardino come gesto simbolico. Un momento misurato, che evita il sentimentalismo ma restituisce il peso degli affetti.

La carriera dell'attrice, premio Oscar e volto storico della Royal Shakespeare Company, viene attraversata senza ordine cronologico: dal teatro shakespeariano ai ruoli cinematografici più popolari, compresa l'interpretazione di M nella saga di James Bond e la collaborazione con Branagh in «Belfast». Non manca un riferimento alle difficoltà visive che negli ultimi anni l'hanno allontanata dalla recitazione tradizionale, tema affrontato con lucidità e ironia.

Nei prossimi mesi Judi Dench sarà impegnata nella promozione dello speciale e in iniziative culturali legate al teatro e alla memoria artistica britannica, mantenendo una presenza pubblica attiva anche lontano dal set.