  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

CInema Julia Garner conferma: sarà lei a interpretare Madonna nel biopic

Covermedia

4.9.2025 - 09:30

Julia Garner
Julia Garner

Dopo rinvii e indiscrezioni, l'attrice di «Inventing Anna» e «Weapons» ha rotto il silenzio: il progetto sul film dedicato alla Regina del Pop è vivo e in corso d'opera.

Covermedia

04.09.2025, 09:30

04.09.2025, 09:47

I rumors si rincorrevano da anni, alimentati da rinvii, smentite e improvvisi rilanci.

Ora, però, arriva la conferma dalla diretta interessata: Julia Garner vestirà i panni di Madonna nell'attesissimo biopic sulla vita dell'icona pop.

In un'intervista a W Magazine, l'attrice 30enne non ha lasciato spazio a dubbi. Alla domanda se fosse davvero lei a interpretare la Regina del Pop, ha risposto con entusiasmo: «Sì! Non posso dire troppo al riguardo, ma sì, è un work in progress».

Garner ha anche rivelato alcuni dei suoi brani preferiti della cantante: «Oh mio Dio, ne ho tantissimi. Amo «Borderline», probabilmente è il mio preferito. In realtà amo praticamente tutta Madonna, è questo che sto cercando di dire».

La sua partecipazione al progetto era stata riportata per la prima volta nell'estate del 2022. Poi, a gennaio 2023, erano circolate voci sulla cancellazione del film. Un anno dopo, però, Madonna aveva stuzzicato i fan sui social, lasciando intendere che il biopic fosse di nuovo in cantiere.

Già a luglio scorso, ospite del podcast «Smartless» di Will Arnett e Jason Bateman, Garner aveva accennato che il film era «ancora in fermento» e «destinato a realizzarsi». Adesso, con la conferma ufficiale, l'attesa torna a crescere.

I più letti

Pjotr Tolstoj: «La Russia non vuole invadere la Svizzera, ma altolà alla mediazione di Berna»
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Su un volo da Bali a Brisbane i WC non funzionano e... ci si deve arrangiare come si può

Altre notizie

Ecco il motivo. Momenti di tensione durante il Premio Caccuri, Selvaggia Lucarelli lascia il palco

Ecco il motivoMomenti di tensione durante il Premio Caccuri, Selvaggia Lucarelli lascia il palco

Moda in lutto. È morto a 91 anni lo stilista italiano Giorgio Armani

Moda in luttoÈ morto a 91 anni lo stilista italiano Giorgio Armani

L'appello della cantante. Laura Pausini all’UE: «La musica va difesa, l’IA non può rubarla»

L'appello della cantanteLaura Pausini all’UE: «La musica va difesa, l’IA non può rubarla»