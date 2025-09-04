Julia Garner

Dopo rinvii e indiscrezioni, l'attrice di «Inventing Anna» e «Weapons» ha rotto il silenzio: il progetto sul film dedicato alla Regina del Pop è vivo e in corso d'opera.

Covermedia Covermedia

I rumors si rincorrevano da anni, alimentati da rinvii, smentite e improvvisi rilanci.

Ora, però, arriva la conferma dalla diretta interessata: Julia Garner vestirà i panni di Madonna nell'attesissimo biopic sulla vita dell'icona pop.

In un'intervista a W Magazine, l'attrice 30enne non ha lasciato spazio a dubbi. Alla domanda se fosse davvero lei a interpretare la Regina del Pop, ha risposto con entusiasmo: «Sì! Non posso dire troppo al riguardo, ma sì, è un work in progress».

Garner ha anche rivelato alcuni dei suoi brani preferiti della cantante: «Oh mio Dio, ne ho tantissimi. Amo «Borderline», probabilmente è il mio preferito. In realtà amo praticamente tutta Madonna, è questo che sto cercando di dire».

La sua partecipazione al progetto era stata riportata per la prima volta nell'estate del 2022. Poi, a gennaio 2023, erano circolate voci sulla cancellazione del film. Un anno dopo, però, Madonna aveva stuzzicato i fan sui social, lasciando intendere che il biopic fosse di nuovo in cantiere.

Già a luglio scorso, ospite del podcast «Smartless» di Will Arnett e Jason Bateman, Garner aveva accennato che il film era «ancora in fermento» e «destinato a realizzarsi». Adesso, con la conferma ufficiale, l'attesa torna a crescere.