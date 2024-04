Julia Garner

L'attrice è stata scritturata dalla Marvel per il prossimo capitolo della saga che sarà diretto da Matt Shakman di WandaVision.

Julia Garner si unisce al cast del film dei Marvel Studios nei panni di Shalla-Bal. Tradizionalmente Shalla-Bal è nota come un personaggio legato a Silver Surfer (Norrin Radd) nei fumetti Marvel, ma rimane da vedere come verrà sviluppata la sua narrazione in questa nuova versione della pellicola.

La notizia, se confermata, potrebbe rappresentare una novità significativa rispetto alle storie classiche dei fumetti.

L'attrice si unisce alle star già annunciate: Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards / Mister Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm / Donna invisibile, Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm / La Cosa e Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm / Torcia umana.

La Garner è nota soprattutto per il suo ruolo di Ruth Langmore nella serie crime drama di Netflix «Ozark», per il quale ha ricevuto il plauso della critica e ha vinto tre Primetime Emmy Awards e un Golden Globe Award.

Shalla-Bal è apparsa per la prima volta nei fumetti Marvel Comics in Silver Surfer #1 ed è stata presentata come la compagna di Norrin Radd, prima che lui diventasse Silver Surfer. L'ultimo personaggio di Silver Surfer è stato interpretato fisicamente da Doug Jones nel film del 2007 «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer»: Laurence Fishburne prestava la voce al personaggio.

L'uscita del prossimo film sui Fantastici Quattro, diretto da Matt Shakman di WandaVision, è prevista per il 25 luglio 2025, con la produzione che inizierà nel corso dell'anno.

