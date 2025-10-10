Julia Roberts

L'attrice premio Oscar ripercorre i primi anni a Hollywood e le lezioni di resilienza che ne sono derivate.

Covermedia Covermedia

Prima di diventare Julia Roberts, la donna più iconica del cinema americano, c'era una ragazza insicura e piena di dubbi. «Non credo di aver iniziato la mia carriera con molta sicurezza», confida a People Magazine. «Ho incontrato, non molti ma alcuni, personaggi influenti davvero crudeli».

Quegli incontri, spiega la star di «After the Hunt – Dopo la caccia», l'hanno spinta a riflettere su chi volesse essere come persona, più che sull'immagine di attrice da costruire. «Per me è diventato più importante la persona che volevo essere, piuttosto che il tipo di carriera da avere».

Julia racconta di aver vissuto «più scossoni che momenti sereni» tra i 15 e i 25 anni, ma oggi riconosce in quelle difficoltà la chiave della propria forza: «Ora le considero alcune delle lezioni di cui sono più grata, perché mi hanno dimostrato la mia resistenza».