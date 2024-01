Julia Roberts ha recitato in «Notting Hill» con Hugh Grant (foto d'archivio). Vianney Le Caer/Invision via AP/dpa

Nella commedia romantica del 1999, la Roberts interpreta un'attrice famosa che si innamora del proprietario di una libreria. Un ruolo che per lei è stato davvero difficile da gestire. E spiega il perché.

L'attrice statunitense Julia Roberts (56 anni) ha rischiato di non recitare in «Notting Hill» (1999).

Lei stessa ha confessato in un'intervista al settimanale britannico «Vogue» che impersonare un'attrice di Hollywood è stata «una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare. Mi sentivo così a disagio!».

Nella commedia romantica del 1999, la Roberts interpreta una nota attrice che si innamora del proprietario di una libreria, portato in scena da Hugh Grant. «Voglio dire, ne abbiamo parlato così tante volte, ma ho rischiato di non accettare il ruolo perché era così scomodo», ha detto.

E, fatto assai curioso, dato che «detestava» i vestiti che le erano stati proposti per il suo ruolo da star del cinema, la 56enne ha deciso di indossare i suoi stessi abiti nell'iconica scena in cui il suo personaggio spiega al libraio di essere «solo una ragazza».

Per farlo, la mattina in cui doveva essere girata la scena, la Roberts ha mandato il suo autista a prenderli nel suo appartamento.

La maternità e il lavoro

E sempre a Vogue, racconta che - al contrario di molte colleghe - lei ha affrontato la maternità in modo sereno, senza preoccuparsi del lavoro: «Credo che l'aspetto più fortunato della mia vita lavorativa e familiare sia che il successo sia arrivato prima», ha raccontato la star. «Così, quando ho avuto un marito e dei figli che volevano stare a casa, lavoravo già da 18 anni. E così ho sentito di potermi permettere il lusso (di non lavorare, ndr). Non dovevo scegliere l'uno o l’altro».

Mentre Julia, 56 anni, è riuscita a prendersi una pausa dal lavoro per concentrarsi sulla famiglia, alcune sue amiche si sono trovate in difficoltà nel tentativo di gestire la delicata situazione.

«Quindi (per me, ndr) è stato facile mettere in pausa la vita lavorativa per coltivare la mia vita domestica. E così, dato che avevo amiche che dovevano destreggiarsi tra il lavoro e la necessità di andare in bagno e usare il tiralatte, ho affrontato la cosa con loro per procura».

L’iconica attrice riconosce di aver avuto una grande fortuna: «Mi è stato concesso il lusso di stare a casa e di stare con la mia famiglia, ho provato una profonda gratitudine per quel periodo».

Julia e suo marito, il direttore della fotografia Daniel Moder, hanno tre figli, i gemelli Hazel e Phinnaeus di 19 anni e Henry di 16 anni.

dpa /che / Covermedia