Julia Roberts si racconta a blue News: «Ci sono molte persone che mi rendono nervosa»

Julia Roberts in «Dopo la caccia» di Luca Guadagnino (immagine d'archivio). Vianney Le Caer/Invision via AP/dpa

Julia Roberts è la protagonista di «After the Hunt – Dopo la caccia», una commedia del genere MeToo. A Los Angeles ha raccontato a blue News cosa pensa del movimento, perché «sbuffa» di fronte al tema del ruolo delle donne nel film e qual è stato il suo più grande momento di gloria a scuola.

Marlène von Arx da Los Angeles Fabienne Kipfer

Insieme al regista Luca Guadagnino, Julia Roberts si siede sul divano del bar del Sunset Marquis Hotel di Los Angeles, proprio sotto una serie di foto di Tina Turner in azione sul palco.

La star di Hollywood si rimbocca le maniche del blazer e accavalla le gambe.

È il momento dell'intervista con blue News a tutto tondo: «Sto correndo a metà della mia potenza cerebrale», scherza subito, sottolineando che ha già rilasciato diverse interviste negli ultimi giorni, ed è stanca.

Ciononostante la star di «Pretty Woman» ci offre alcuni spunti interessanti sul suo mondo, sia a Los Angeles e durante la conferenza stampa a New York. Abbiamo riassunto i punti salienti.

Julia Roberts su...

... i suoi figli e la trappola del MeToo

Non ho mai capito bene queste aggressioni, ma è così che va il mondo. Non si possono proteggere totalmente i bambini, ma si spera di poterli dotare di conoscenze, comprensione e attenzione sufficienti. Mi preoccupo per tutti i miei figli allo stesso modo. Ci sono rischi diversi per tutti loro.

Mia figlia è una ragazza forte, ma non è che mi preoccupo di più per lei perché è una donna. Mi assicura di essere molto attenta quando gira in città. Inoltre, non voglio che lei o io viviamo sempre nella paura che possa accaderle qualcosa, perché questo riduce la qualità della vita.

... chi è la persona migliore di cui fidarsi

Penso che tutti abbiamo quella voce dentro di noi, o quella sensazione, che ci suggerisce cosa fare quando incontriamo qualcuno: avvicinarci o fare un passo indietro? Io ho sicuramente piena fiducia nella mia voce interiore. Mi è sempre servita molto nella vita.

... l'onnipresenza dei telefoni cellulari

Mi è capitato di entrare in stanze dove ogni persona fissava uno smartphone a testa bassa. Una volta ho detto ad alta voce: l'unica cosa che so di voi è chi dovrebbe ripensare alla sua attaccatura dei capelli. Era l'unica cosa che vedevo.

Julia Roberts alla prima di «After the Hunt» a Londra l'11 ottobre: «Sono molto esigente». Alberto Pezzali/Invision/AP/dpa

... sul suo diritto alla privacy

Tutti abbiamo il diritto alla privacy, anche coloro che trascorrono parte della loro vita sotto i riflettori. Bisogna poter decidere quanto si vuole essere aperti. Per me questo è cambiato nel corso degli anni. Oggi per me è più facile.

Non ho più la sensazione di offendere qualcuno se non voglio rispondere a una domanda. Quando ero più giovane, pensavo che fosse un segno di cattiva educazione non farlo. Ora mi rendo conto che non si tratta di buone maniere, ma di ciò che voglio o non voglio fare con certe informazioni.

... sui momenti di silenzio

Tutti noi vogliamo essere ascoltati e visti per quello che siamo veramente. Se non dico qualcosa – cosa che accade raramente – è perché non ho le parole giuste in quel momento. A volte ci vuole solo tempo.

... ruoli che le piacciono particolarmente

Sono molto esigente. Aspetto qualcosa che difficilmente trovo. Non devo per forza amare un personaggio come Alma in «After the Hunt», ma provo molta empatia per lei. C'è molto di rotto in lei e cerca di proteggersi. È stato interessante smontarla e lasciare che la luce entrasse dalle crepe.

Ha istinti completamente diversi dai miei. È divertente interpretarla. In questo film, sono stata attratta anche dall'ambientazione nella piccola città. E poi naturalmente da Luca e dall'ensemble.

Devo aver parlato di nuovo con una o più persone del cast da quando abbiamo girato il film nell'agosto del 2024. Questo dimostra che ovviamente abbiamo vissuto qualcosa di significativo insieme.

... i coprotagonisti che la rendono nervosa

Ci sono molte persone che mi rendono nervosa. È emozionante quando qualcuno che ammiri da molto tempo, ma che non hai mai incontrato, viene a casa tua.

È stato così con Chloë Sevigny. All'improvviso si presenta alla porta, lei ha questa sferzata [devastante] e ha colpito come un chiodo nella bara delle mie paure. È stato molto divertente.

... ha ricevuto uno schiaffo dall'attrice Ayo Edebiri («The Bear»)

Mi ha davvero schiaffeggiata in «After the Hunt».

Il regista Luca Guadagnino chiede: ma non così tanto da far male, vero?

Onestamente? Non esiste uno schiaffo piacevole. [ride]. Ayo è straordinaria. È così riflessiva e innovativa. È una grande rappresentante della sua generazione. Ci siamo divertiti molto. Prende il suo lavoro molto seriamente, ma sa anche quando metterlo da parte e divertirsi. Anche questo mi piace. Siamo goffe allo stesso modo. Non si può andare in giro tutto il giorno in modalità seria.

... lo sviluppo dei ruoli femminili sullo schermo

Si parla sempre e solo dello sviluppo delle donne nel cinema. Perché non parlare anche dello sviluppo degli uomini? Mi fa un po' storcere il naso, perché ogni personaggio è diverso. Alcuni sono potenti, altri deboli, altri illuminati e altri ancora persi, e non importa se siamo nel 1920 o nel 2004.

... un suo grande momento di gloria a scuola

La mia insegnante di inglese mi ha stupito con i «Racconti di Canterbury». E ci fece vedere il film «Becket». Fu la prima volta che riuscii a identificarmi con gli uomini inglesi più anziani. Sentivo il loro dolore e piangevo le loro lacrime. Le sarò per sempre grata per questo.

... quale materia si immagina di insegnare?

Se dovessi insegnare a me stessa, probabilmente sarei un'insegnante di economia domestica. È qualcosa che si può fare per vivere.