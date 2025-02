Julianne Moore

«Freckleface Strawberry», scritto dall'attrice nel 2007, è stato vietato nelle scuole del Dipartimento di Difesa per l'Istruzione come parte dei piani di Trump di smantellare le iniziative sulla diversità e inclusione.

Julianne Moore è profondamente turbata per la messa al bando del suo libro per bambini, «Freckleface Strawberry», da parte dell'amministrazione Trump.

L'attrice premio Oscar ha fatto sapere via Instagram che il suo libro del 2007, illustrato da LeUyen Pham, è stato rimosso dalle scuole del Dipartimento di Difesa per l'Istruzione (DoDEA) come parte dei piani di Trump di smantellare le iniziative su diversità, equità e inclusione (DEI) nelle forze armate.

«È un grande shock per me apprendere che il mio primo libro, Freckleface Strawberry, è stato bandito dall'amministrazione Trump dalle scuole gestite dal Dipartimento della Difesa», ha dichiarato Moore.

«Frecklace Strawberry è una storia semi-autobiografica su una bambina di sette anni che non sopporta le sue lentiggini ma alla fine impara ad accettarle, quando si rende conto di essere diversa «proprio come tutti gli altri». È un libro che ho scritto per i miei figli e per gli altri bambini, per ricordare loro che tutti affrontiamo delle difficoltà ma siamo uniti dalla nostra umanità e dalla nostra comunità».

Il padre di Julianne un veterano della guerra in Vietnam

Il padre di Julianne era un veterano della guerra in Vietnam e ha lavorato per buona parte della sua vita nell'esercito americano.

«Non potrei essere più orgogliosa di lui e del suo servizio al nostro Paese. È svilente per me realizzare che ragazze come me, cresciute con un genitore in servizio e che frequentano una scuola @dodea_edu, non avranno accesso a un libro scritto da qualcuno la cui esperienza di vita è così simile alla loro», ha aggiunto la 64enne.

«Non posso fare a meno di chiedermi cosa ci sia di così controverso in questo libro illustrato da farlo vietare dal governo degli Stati Uniti. Sono profondamente rattristata, e non avrei mai pensato di assistere ad una cosa del genere in un Paese in cui la libertà di parola e di espressione è un diritto costituzionale»

Fan indignati per la notizia

In risposta, diversi famosi follower dell'attrice hanno espresso la loro indignazione per la notizia. «Che barzelletta assoluta. Il partito della libertà di parola che vieta i libri», ha scritto Andy Cohen, mentre Halle Berry ha aggiunto: «Oh amica mia, questo è spaventoso! Mi dispiace tanto che stia succedendo!!».

A inizio mese, il portavoce del DoDEA Will Griffin ha dichiarato al Washington Post che le restrizioni su alcuni libri sono una risposta al piano di Trump di prendere di mira l' «indottrinamento radicale» degli studenti tramite DEI, che spesso si concentra su coloro che vivono in comunità emarginate.

«Il DoDEA sta rivedendo le sue attuali politiche e le risorse didattiche adottate dal DoDEA per garantire la conformità con gli ordini esecutivi applicabili e le linee guida del Dipartimento della Difesa», ha affermato, aggiungendo che i libri «potenzialmente correlati all'ideologia gender o all'ideologia discriminatoria dell'equità» sarebbero stati rivisti.