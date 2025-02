Justin Baldoni

L'attore e regista sostiene che le richieste di Blake Lively per il guardaroba abbiano fatto lievitare il budget del film di oltre 400.000 dollari (circa 375.000 euro). Le accuse emergono nel contesto di una battaglia legale tra le due star, con reciproche denunce per molestie e diffamazione.

Covermedia Covermedia

La disputa legale tra Justin Baldoni e Blake Lively continua a infiammarsi.

L'attore e regista ha recentemente accusato la collega di aver contribuito all'aumento esorbitante del budget di «It Ends with Us» a causa delle sue eccessive richieste di guardaroba.

Secondo quanto riportato in un documento depositato in tribunale martedì, Baldoni sostiene che la Lively si sia spesso rifiutata di partecipare alle prove costume, chiedendo ripetutamente di ricomprare da capo gli abiti del suo personaggio, Lily Bloom. Questa scelta, secondo l'attore, avrebbe fatto lievitare i costi di produzione di oltre 430.000 dollari (circa 400.000 euro).

Baldoni, che ha diretto e interpretato il film, afferma che la Lively avrebbe preteso che il reparto costumi spostasse tutti gli abiti nel suo appartamento a Manhattan, anziché nel consueto ufficio di produzione.

«Richieste di questo tipo vengono solitamente avanzate durante le negoziazioni contrattuali; poiché Lively non ne ha fatte in quel momento, questa spesa aggiuntiva non era stata inclusa nel budget», si legge nella causa. «Lively, che aveva una maggiore responsabilità nei confronti degli studios in quanto produttrice esecutiva, ha completamente ignorato i vincoli di budget e mesi di pianificazione già completati».

Baldoni ha inoltre allegato presunti messaggi di un line producer che, nell'aprile 2023, avrebbe espresso preoccupazioni sul budget del film. Secondo i documenti, la spesa per il guardaroba avrebbe raggiunto i 615.000 dollari (circa 570.000 euro), a fronte di un budget iniziale di soli 185.000 dollari (circa 170.000 euro).

Un guardaroba fuori misura per il personaggio di Lively

L'attore ha inoltre incluso nella causa centinaia di immagini che Lively avrebbe inviato alla costumista del progetto, illustrando lo stile desiderato per il suo personaggio.

Tra le richieste più discusse, Baldoni sostiene che l'attrice abbia insistito affinché Lily Bloom avesse un guardaroba di lusso, affermando che «il personaggio aveva soldi e poteva permettersi scarpe da 5.000 dollari (circa 4.600 euro)», nonostante nella sceneggiatura fosse descritto come un'imprenditrice alle prime armi con una piccola attività.

Queste accuse emergono nel quadro di una battaglia legale sempre più intensa tra i due attori. Qualche settimana fa, la Lively ha citato in giudizio Baldoni, accusandolo di molestie sessuali sul set e di una campagna diffamatoria nei suoi confronti dopo l'uscita del film nell'agosto scorso.

Baldoni ha respinto ogni accusa e ha a sua volta intentato causa contro Lively, il marito Ryan Reynolds e la loro pubblicista Leslie Sloane.

Al momento, gli avvocati di Lively non hanno ancora risposto alle nuove dichiarazioni di Baldoni. Entrambe le cause saranno discusse nel processo fissato per marzo 2026 a New York.