Il regista sostiene di essere stato «sistematicamente escluso» dagli eventi promozionali di «It Ends With Us» su ordine preciso dell'attrice.

Non si placa la battaglia legale tra Justin Baldoni e Blake Lively.

Come si evince dalla causa per diffamazione da 250 milioni di dollari contro il New York Times intentata da Baldoni, Lively lo avrebbe «sistematicamente escluso» dagli eventi promozionali di «It Ends With Us», film da lui diretto e interpretato in coppia con l'attrice.

«Inizialmente Lively si è rifiutata di permettergli di presenziare alla première del film», si legge nella documentazione legale ottenuta dal New York Post. «Soltanto dopo una certa pressione lei ha permesso controvoglia a Baldoni e al team Wayfarer (studio di produzione) di presenziare, ma a condizioni umilianti».

Baldoni accusa di essere stato «segregato» dal resto del cast. «Il team di Wayfarer e le loro famiglie, tra cui Baldoni e (il produttore Jamie) Heath, sono stati separati dal cast principale, esclusi dall'afterparty e costretti a organizzare un evento separato a un costo aggiuntivo», si legge nella causa.

«La partecipazione di Baldoni sul red carpet è stata brevissima e la sua famiglia e i suoi amici sono stati confinati in un'area di attesa improvvisata in un seminterrato, per poi essere scortati in un cinema separato dopo la partenza di Lively».

«Oltre ad aver rubato il film, Lively ha privato Baldoni e il suo team dell'opportunità di poter celebrare il loro duro lavoro».

Puntuale la replica dei legali di Lively: «Niente di questa causa cambia riguardo alle affermazioni avanzate nella denuncia della Sig.ra Lively al Dipartimento per i diritti civili della California, né alla sua denuncia federale».

L'attrice ha denunciato Baldoni, accusandolo di averla molestata sul set e di aver successivamente coordinato una campagna diffamatoria per rovinare la sua reputazione a ridosso dell'uscita del film.