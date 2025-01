Justin Baldoni

Prosegue a colpi di denunce la battaglia legale tra Baldoni e Lively, co-star nel film «It Ends With Us – Siamo noi a dire basta».

Covermedia Covermedia

Justin Baldoni intenta una causa contro Blake Lively e Ryan Reynolds, chiedendo alla coppia un risarcimento da 400 milioni di dollari.

La faida tra Baldoni e Lively è iniziata sul set di «It Ends With Us – Siamo noi a dire basta», con l'attrice che ha denunciato il regista e co-protagonista del film per molestie sessuali. Blake ha inoltre accusato Justin di avere orchestrato una campagna diffamatoria contro di lei per distruggere la sua reputazione.

La contro-denuncia da parte di Baldoni non si è fatta attendere: oltre a Lively, l'attore e regista ha denunciato anche Ryan Reynolds, marito dell'attrice, e la sua pubblicista Leslie Sloane, chiedendo un risarcimento danni pari a 400 milioni di dollari.

Secondo l'Hollywood Reporter, Baldoni ha depositato la denuncia presso la Corte federale di New York, in cui si è dichiarato vittima di estorsione civile, diffamazione e violazione della privacy.

Bryan Freedman, avvocato di Baldoni, ha spiegato la logica alla base della causa, dicendo: «Sulla base di una schiacciante quantità di prove non manomesse che descrivono dettagliatamente il tentativo ingannevole di Blake Lively e del suo team di distruggere Justin Baldoni, diffondendo ai media informazioni grossolanamente modificate, infondate, nuove e manipolate».

«È chiaro, sulla base della nostra totale disponibilità a fornire tutti i messaggi di testo completi, le e-mail, i filmati video e le altre prove documentali che sono state condivise tra le parti in tempo reale, che questa è una battaglia che non vincerà e di cui sicuramente si pentirà».