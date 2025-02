Justin Bieber non vede l'ora di scendere sul ghiaccio! KEYSTONE

Il cantante si unisce a VIP e campioni dell'hockey per un match benefico a Los Angeles.

Covermedia Covermedia

In una mossa che fa tremare (in senso buono) il ghiaccio, Justin Bieber si prepara a prendere i pattini per un evento di beneficenza che promette scintille!

Il cantante si unirà a una schiera di celebrità in «Skate For LA Strong: A Celebration to Support the Fire Recovery Efforts in Los Angeles», l'evento che si terrà domenica 23 febbraio al Crypto.com Arena.

L'annuncio, svelato su Instagram dagli LA Kings, ha già fatto parlare di sé: insieme a Bieber, saranno presenti il carismatico attore Steve Carell e il talentuoso musicista Ross Lynch.

Ma le sorprese non finiscono qui: sul campo, personaggi iconici come Snoop Dogg, Will Ferrell, Vince Vaughn, Danny DeVito e Cobie Smulders assumeranno il ruolo di allenatori, mentre i ritmi travolgenti di Kaskade, Jordan Davis e Lauren Spencer-Smith faranno da colonna sonora a questa festa ghiacciata.

Ecco come funziona

La sfida vedrà quattro squadre affrontarsi in un torneo ad eliminazione diretta, in cui, oltre alle star del palcoscenico, scenderanno in campo veri professionisti dell'hockey come Jeremy Roenick, Rob Blake e Mark Messier. Non mancheranno anche atleti di altri sport e primi soccorritori appassionati di hockey, tutti uniti per una causa importante.

Questo non è il primo round sul ghiaccio per Bieber: il «Sorry» hitmaker ha già vissuto emozioni simili, avendo guidato la sua squadra come capitano durante il 2024 NHL All-Star Game a Toronto.

I proventi dell'evento andranno a sostenere la Croce Rossa, la LA Fire Foundation, la Cal Fire Foundation e il Eaton Canyon Fire Relief and Recovery Fund, contribuendo in maniera significativa agli sforzi di recupero degli incendi a Los Angeles.

Preparatevi a vedere il lato più cool del ghiaccio: Justin Bieber e i suoi amici VIP sono pronti a scatenarsi per una serata indimenticabile, all'insegna dello spettacolo e della solidarietà!