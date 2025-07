Justin Bieber adora Ginevra! TikTok/Justin Bieber

Justin Bieber ha condiviso su TikTok un video dal quale si capisce che attualmente si trova in Svizzera e, più precisamente, a Ginevra. E il suo giudizio sulla Città di Calvino è più che positivo: «È così bello qui», dice la pop star nel filmato girato mentre pedala su un ponte.

Redazione blue News Dominik Müller

«È una follia. È pazzesco. È bellissimo!»: commenta così Justin Bieber quello che vede intorno a sé mentre, in sella a una bicicletta, pedala su un ponte di Ginevra, riprendendo allo stesso tempo quello che lo circonda.

La pop star ha postato il video su TikTok.

Non si sa perché il 31enne si trovi in Svizzera, ma in ogni caso non si tratta di un concerto. Recentemente ha anche trascorso alcuni giorni di vacanza a Maiorca con la moglie Hailey Bieber.

Bieber ha recentemente preoccupato i suoi fan quando, a giugno, ha condiviso su Instagram numerosi post inerenti la sua salute mentale. In essi confessava di aver subito dei traumi e delle aggressioni.

I suoi seguaci hanno chiesto al cantante a più riprese di farsi aiutare per guarire e uscire da quella situazione. Ma questi consigli lo rendevano solo più arrabbiato, dato che a suo dire se fosse stato possibile ci avrebbe provato già da tempo: «So di essere distrutto. So di avere problemi di rabbia».

A ogni modo quello che pare è che le sue vacanze, un po' sull'isola dell’arcipelago delle Baleari e un po' in Svizzera, sembrano avergli fatto decisamente bene.

La scorsa settimana l'artista canadese ha pubblicato un nuovo album senza preavviso.