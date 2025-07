Justin e Hailey Bieber stanno trascorrendo un periodo in Svizzera. I loro post sui social media danno un'idea del loro soggiorno e allo stesso tempo alimentano le voci su un possibile nuovo inizio in Europa.

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Hai fretta? blue News riassume per te Justin e Hailey Bieber si trovano attualmente in Svizzera e stanno condividendo sui social media le impressioni sul loro soggiorno.

Tra le altre cose, hanno visitato il museo degli orologi Audemars Piguet nel Canton Vaud.

Il soggiorno in Svizzera fa seguito alle speculazioni su una crisi coniugale e sullo stato di salute del cantante.

Secondo i media statunitensi, la coppia starebbe valutando la possibilità di trasferirsi in Europa per condurre una vita più tranquilla. Mostra di più

Justin (31 anni) e Hailey Bieber (28) stanno trascorrendo un periodo in Svizzera. Mercoledì la pop star ha postato sui social media un video che lo ritrae a Ginevra. «È pazzesco. È pazzesco. È così bello!», lo si sente dire.

Da allora, la coppia è stata impegnata a condividere sui social le immagini del viaggio nel nostro Paese. Per esempio, i due hanno visitato il museo del marchio svizzero di orologi Audemars Piguet nel Canton Vaud. Hailey ha condiviso una foto di un orologio d'oro dell'azienda.

La sera hanno mangiato sushi sul tetto di un ristorante giapponese a Ginevra. E Justin ha persino tenuto un concerto... molto piccolo, però! Ha praticamente cantato una serenata dal balcone del suo hotel, condividendo il video su Instagram!

Secondo i media statunitensi, i Bieber starebbero pensando a una nuova casa in Europa. «Vogliono godersi di nuovo una vita più semplice», ha dichiarato una fonte al «The US Sun». «Un ritmo di vita più lento per riconnettersi in un ambiente tranquillo».

In precedenza si era ipotizzata una crisi coniugale tra Hailey e Justin perché la pop star aveva condiviso nel giro di poche ore numerosi post su Instagram sulla sua vita sentimentale, in cui confessava problemi di rabbia e traumi subiti.

Quindi forse i coniugi volevano semplicemente un po' di pace e tranquillità durante il loro viaggio in Svizzera, e scoprire come si sta bene nel nostro Paese.