Covermedia Covermedia

Cresce la preoccupazione tra i fan di Justin Bieber.

Il cantante canadese, 30 anni, ha postato un video su Instagram Stories, mentre fuma quello che sembrerebbe essere uno spinello.

Justin sorride mentre espira il fumo, avvicinandosi alla telecamera tra una boccata e l'altra.

Il post potrebbe essere una risposta alle critiche dopo che i fan avevano speculato sul suo comportamento all'evento pop-up Rhode Skin Cosmetics della moglie Hailey Bieber la scorsa settimana, in cui era apparso in stato confusionale.

In un'altra clip Bieber fissava la telecamera con lo sguardo spento e perso nel vuoto, mentre posava con la moglie Hailey, che fingeva scherzosamente di leccargli la guancia.

«È difficile da guardare. Qualcuno lo aiuti», ha scritto un fan.

Un altro follower è invece sceso in campo a difesa della star: «Justin sta ridendo in faccia agli hater. Cosa c'è di strano in lui? Lasciatelo in pace».

Il portavoce della popstar ha smentito le voci di abuso di droga, definendole «estenuanti e pietose». Il rappresentante ha inoltre dichiarato che Bieber è attualmente impegnato in studio per la registrazione di nuova musica.

Il cantante e la moglie Hailey sono diventati genitori di un bambino lo scorso agosto.