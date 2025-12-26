  1. Clienti privati
Per Natale Una foto del figlio di Justin Bieber conquista subito i social media

Covermedia

26.12.2025 - 11:00

Justin Bieber festeggia il Natale con degli scatti in famiglia e una riflessione sulla fede: «Il Natale ricorda ciò che conta davvero».

Covermedia

26.12.2025, 11:00

26.12.2025, 11:13

Justin Bieber apre il Natale sui social con una foto che fa subito il giro del web: il figlio Jack Blues, ritratto in versione «mini Santa». Un'immagine tenera e studiata per scaldare l'atmosfera delle feste, condivisa direttamente dal cantante sul suo profilo Instagram.

Il protagonista degli scatti è il primogenito di Justin e Hailey Bieber: il bambino indossa un maglioncino rosso e un cappellino coordinato con profili bianchi.

Sullo sfondo, riconoscibile dagli interni, si intravede un jet privato, anche se l'artista non ha fornito dettagli su eventuali viaggi o programmi per le festività. A fare da colonna sonora, la scelta è ricaduta su un classico senza tempo: «It's the Most Wonderful Time of the Year» di Andy Williams.

Nel racconto visivo del Natale non manca uno scorcio della casa dei Bieber: un salotto elegante, dominato da un albero decorato con sfere bianche e argento e tre calze appese sopra il camino, chiaro riferimento alla nuova dimensione familiare della coppia.

Poche ore dopo, il cantante ha però spostato l'attenzione su un piano più intimo. In una serie di post, Bieber ha condiviso messaggi ispirati alla Bibbia e una riflessione personale sul proprio percorso: «Sono cresciuto in un'industria che ha premiato il mio dono, ma non sempre ha protetto la mia anima».

Il Natale, ha scritto, diventa così un momento per interrogarsi su ciò che davvero dà senso e pienezza, ricordando: «Gesù e il dono gratuito del perdono».

In chiusura, Justin ribadisce i suoi impegni attuali: continuare il cammino di crescita personale, mettere al centro la famiglia e lavorare per un'industria musicale più umana e consapevole, senza rinunciare alla musica che lo ha reso una star globale.

