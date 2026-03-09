  1. Clienti privati
Justin Bieber lancia una bottiglia contro i paparazzi a Los Angeles

Covermedia

9.3.2026 - 13:00

Justin Bieber
Justin Bieber

Il cantante di «Yummy» reagisce ai fotografi fuori dal ristorante Sushi Park a West Hollywood. In un video diffuso online si vede il momento in cui scaglia una bottiglia d'acqua verso i paparazzi mentre lascia il locale con la moglie Hailey Bieber.

Covermedia

09.03.2026, 13:00

09.03.2026, 13:02

Un gesto di stizza, immortalato dalle telecamere dei paparazzi, riporta Justin Bieber al centro dell'attenzione a Los Angeles.

Il cantante ha lanciato una bottiglia d'acqua contro i fotografi dopo una cena con la moglie Hailey Bieber nel ristorante giapponese Sushi Park, uno dei ritrovi preferiti delle celebrità a West Hollywood.

Secondo quanto mostrato in un video ottenuto da TMZ, la coppia aveva appena lasciato il locale nel fine settimana quando Bieber ha cercato di evitare gli obiettivi. Il cantante di «Yummy» ha coperto il volto con il braccio mentre si dirigeva verso il parcheggio sotterraneo.

Nel filmato si vedono i flash dei fotografi scattare mentre la coppia sale in macchina. È a quel punto che Bieber afferra una bottiglia di plastica d'acqua, ancora mezza piena, e la scaglia verso i paparazzi.

Durante il breve scambio si sente anche una voce – probabilmente un membro dello staff – che invita i fotografi a fare spazio: «Fate un po' di spazio» e «Indietreggiate».

Poche ore prima dell'episodio, Justin e Hailey erano stati fotografati mentre uscivano insieme a pranzo al South Beverly Grill, a Beverly Hills.

Non è la prima volta che Bieber perde la pazienza con i paparazzi. Lo scorso giugno, la popstar era stata protagonista di un acceso confronto con alcuni fotografi mentre lasciava il Soho House Malibu.

«Non capite. Io sono un essere umano, cavolo. State attorno alla mia macchina, sulla spiaggia. Capite cosa intendo?».

Poi aveva aggiunto: «Sono arrivato al limite, davvero. Pretendo rispetto. Confondete la mia rabbia con la mancanza di rispetto. È rabbia perché voi mi mancate di rispetto. Non potete mancarmi di rispetto e farla franca».

