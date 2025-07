Il cantante americano Justin Bieber (foto d'archivio). sda

Dopo giorni di indizi e billboard virali, la popstar Justin Bieber sorprende tutti con l'uscita improvvisa del suo settimo album.

Oggi, venerdì 11 luglio, Justin Bieber ha pubblicato a sorpresa il suo settimo album in studio, intitolato «Swag».

Il disco è arrivato poche ore dopo l'annuncio ufficiale del progetto e la diffusione online di quella che sembrava essere la tracklist. La versione definitiva comprende ben 21 canzoni.

Tra gli ospiti presenti nel progetto figurano nomi di spicco della scena musicale attuale, come Gunna, Sexyy Red, Druski, Dijon, Lil B, Cash Cobain, Eddie Benjamin e Marvin Winans, che compare nel brano finale «Forgiveness», una rivisitazione del celebre inno cristiano «Lord I Lift Your Name on High».

Bieber ha firmato la produzione del disco insieme a un team di collaboratori di primo livello, tra cui Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, mk.gee, Daniel Chetrit, Knox Fortune e altri.

«Swag» segna il ritorno di Justin dopo quattro anni di silenzio discografico, e arriva in un momento di rinnovamento personale e artistico per la popstar canadese, che di recente è diventato padre e ha interrotto lo storico sodalizio con il manager Scooter Braun.

L'album, già molto discusso online, si propone come un mix di sperimentazione sonora, collaborazioni sorprendenti e il classico stile Bieber che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.