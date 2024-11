P Diddy e Justin Bieber nel 2010. Imago

Nuove accuse emergono contro Diddy, che avrebbe abusato di Justin Bieber quando era ancora adolescente. Le rivelazioni provengono da Suge Knight, ex produttore ora incarcerato.

Le accuse includono presunti abusi durante feste organizzate dal rapper, con il silenzio di molte celebrità presenti.

Attualmente in carcere, Diddy rischia fino all'ergastolo, con numerose vittime che hanno presentato gravi accuse. Mostra di più

Il rapper e imprenditore Diddy, attualmente detenuto per traffico sessuale e altri crimini sessuali commessi per oltre un decennio, è stato accusato di aver abusato anche del cantante canadese Justin Bieber durante la sua adolescenza.

Queste accuse provengono da Suge Knight, ex produttore discografico ora in carcere per omicidio, che ha rilasciato dichiarazioni scioccanti in un'intervista su YouTube con l'ex boss mafioso Michael Franzese.

Knight ha descritto come il fondatore della Bad Boy Records organizzasse «vacanze romantiche» con Bieber e altri uomini adulti, durante le quali si sarebbero verificati abusi sessuali. Ha affermato che le droghe e le azioni permesse da Diddy erano «orrende e malsane».

Nonostante molte persone fossero a conoscenza di questi abusi, nessuno avrebbe mai denunciato, inclusi artisti come Usher e Snoop Dogg.

Diddy ha incontrato Bieber quando aveva solo 15 anni

Il nativo di Harlem aveva incontrato Bieber quando quest'ultimo aveva solo 15 anni, instaurando un rapporto che sembrava protettivo. Tuttavia, si sospetta che l'artista canadese abbia partecipato ai famigerati «white party» del rapper, dove si sarebbero verificati gli abusi.

Paris Hilton ha dichiarato che queste feste erano frequentate da personalità di spicco, tra cui politici e celebrità.

Attualmente Diddy si trova in carcere, pur proclamandosi innocente. Gli è stata negata la libertà su cauzione per il rischio di inquinamento delle prove e intimidazione dei testimoni.

Il 55enne rischia una pena che va dai 15 anni all'ergastolo, con il processo previsto per maggio 2025. Numerose vittime, sia uomini che donne, si sono già fatte avanti con gravi accuse.