Justin Theroux

L'attore, ex marito di Jennifer Aniston, ha chiesto la mano alla più giovane collega in Italia.

Covermedia

Justin Theroux e Nicole Brydon sono ufficialmente fidanzati e pronti al grande passo del matrimonio.

A confermare la notizia è il magazine People. Justin, 53, ha chiesto la mano a Nicole, 30, in Italia, dove la coppia si trova attualmente per la Mostra del Cinema di Venezia per promuovere il nuovo film dell'attore, «Beetlejuice Beetlejuice».

Nicole è stata vista sfilare sul red carpet per la premiere del film con al dito un anello di diamanti.

Sul red carpet, Theroux ha rivelato che si concederà una «piccola vacanza» con Nicole, una volta terminati gli impegni lavorativi.

Le voci sulla loro relazione circolano da febbraio 2023, mentre l'ufficialità è arrivata sei mesi dopo. Nel marzo di quest'anno, i due hanno sfilato insieme sul red carpet in occasione del tradizionale after party degli Oscar, organizzato da Vanity Fair.

I due attori hanno sempre tenuto la loro storia d'amore lontana dai riflettori. Recentemente Justin ha dichiarato a Esquire: «Voglio che tutte le mie relazioni esistano tra le quattro mura di qualsiasi stanza in cui ci troviamo. Avendo avuto una relazione pubblica, vorrei non doverci ripassare».

Nicole ha interpretato Caroline Stuyvesant nella seconda stagione di «The Gilded Age», ed è apparsa anche in «Law & Order: Special Victims Unit» e «1BR». Ha anche recitato in «We Were the Lucky Ones».

Justin è stato sposato dal 2015 al 2017 con Jennifer Aniston.

