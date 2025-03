Justin Theroux

I due attori sono convolati a nozze nel weekend a Tulum (Messico).

Covermedia Covermedia

Fiori d'arancio per Justin Theroux e Nicole Brydon Bloom. Il 53enne e la 30enne attrice di «Gilded Age» si sono sposati a Tulum, in Messico, nel weekend.

Le foto del matrimonio, ottenute da TMZ, mostrano la coppia scambiarsi un bacio sulla spiaggia. Per la cerimonia Nicole ha optato per un abito bianco, mentre Justin ha scelto uno smoking con pantalone nero e giacca bianco panna.

Secondo alcune indiscrezioni, il fidanzamento ufficiale tra i due sarebbe avvenuto nell'agosto 2024 dopo un anno di frequentazione, quando Bloom venne avvistata con un anello di diamanti al dito.

A proposito del fidanzamento, Justin ha rivelato al Times lo scorso settembre: «Certo che ero nervoso nel fare la proposta. Dopotutto è una domanda, quindi la risposta non è garantita. Ma è stato meraviglioso».

Scintilla scoccata a una festa

La scintilla tra i due è scoccata a una festa, come raccontato dall'attore al The Drew Barrymore Show: «Un amico che era lì con me mi ha detto: «È lei quella giusta». Noi non ci eravamo nemmeno conosciuti. E anche io mi sono detto: «È meravigliosa». Così mi sono avvicinato e da lì la cosa è andata avanti».

Theroux è stato sposato con Jennifer Aniston dal 2015 al 2018.

Bloom, che di recente ha interpretato l'agente Jane Driscoll nella serie di successo «Paradise» di Disney+, non si era mai sposata prima.