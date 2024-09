Justin Timberlake si è dichiarato colpevole e ha esortato i fan a non mettersi al volante dopo aver consumato alcolici. Keystone

Justin Timberlake è stato condannato a un periodo di servizio comunitario per aver guidato agli Hamptons in stato di ebbrezza. La popstar aveva accettato nei giorni scorsi di dichiararsi colpevole per ricevere uno sconto di pena.

SDA

Timberlake era stato arrestato il 18 luglio a Sag Harbor all'uscita da un bar. Gli agenti della polizia locale avevano notato la sua Bmw che si muoveva in modo erratico sulla strada dopo aver mancato di fermarsi a uno stop.

Per ordine della corte il cantante si è fermato all'uscita del tribunale per un pubblico mea culpa. Timberlake ha esortato i fan a non mettersi al volante dopo aver consumato alcolici: «Anche un drink è di troppo. Non guidate dopo aver bevuto».

Timberlake dovrà prestare 25 ore di servizio comunitario. Il giudice di Sag Harbor Carl Irace gli ha imposto inoltre una multa di 500 dollari e la sospensione della parente nello stato di New York per i prossimi 90 giorni.

La pena è stata concordata dalla difesa del cantante e la procura della Suffolk County a cui fanno capo le località degli Hamptons.

Il servizio comunitario dovrà essere svolto con una non profit di scelta di Timberlake e dovrà essere completato entro un anno: «Sarò onorato di farlo», ha detto lui.

Inizialmente, lo scorso agosto, il cantante si era dichiarato non colpevole del capo di accusa contestato. Se fosse stato condannato senza aver cambiato la sua posizione avrebbe rischiato un massimo di un anno in prigione e una multa di 2500 dollari

SDA