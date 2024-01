Justin Timberlake

«Selfish», primo estratto del nuovo singolo dell’ex star degli NSYNC, fa infuriare i fan di Britney Spears: ecco perché.

Justin Timberlake annuncia l’uscita del nuovo singolo «Selfish».

Il brano verrà rilasciato il 25 gennaio e sarà il primo estratto dal nuovo album, il sesto in studio dell’ex star degli NSYNC, intitolato «Everything I Thought I Was».

Tuttavia, secondo il pubblico della rete, il titolo del nuovo singolo di Timberlake sarebbe «inappropriato» e «autobiografico», a causa delle recenti rivelazioni dell’ex Britney Spears sulla loro relazione.

La cantante abortì

La cantante ha raccontato lo scorso anno di essere rimasta incinta durante la love story con Justin, tra il 1999 e il 2002. «Fu una sorpresa, ma per me non rappresentava una tragedia», ha scritto la star del pop nella sua autobiografia «The Woman in Me».

«Amavo Justin. Speravo che un giorno saremmo diventati una famiglia, anche se in questo caso lo avremmo fatto prima del previsto».

«Ma Justin non era affatto felice della gravidanza. Disse che non era pronto per avere un figlio nelle nostre vite, che eravamo troppo giovani».

Così Britney decise di porre fine alla gravidanza: «Se fosse dipeso da me, non l'avrei mai fatto. Eppure Justin era così sicuro di non voler diventare padre. Ad oggi, è una delle cose più dolorose che abbia mai fatto nella mia vita».

All’annuncio dell’uscita di «Selfish» (egoista), i commenti contro Justin non si sono fatti attendere.

«Una canzone autobiografica basata sul titolo», ha scritto una persona. «Considerando il suo passato, direi che non poteva esserci titolo più azzeccato», ha commentato un altro utente.

Anche Britney ha nel suo repertorio una canzone intitolata «Selfish», uscita come bonus track dell’album «Femme Fatale» del 2011.

