Justin Timberlake

Martedì scorso il cantante è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza a Sag Harbour, New York.

Justin Timberlake ha affrontato il suo recente arresto durante uno dei suoi concerti, parlando apertamente al suo pubblico.

I fan del cantante 43enne di «SexyBack» sono rimasti scioccati martedì scorso quando è emersa la notizia del suo arresto per guida in stato di ebbrezza a Sag Harbour, New York.

La star è stata anche multata per due infrazioni: una per aver passato un semaforo rosso e l'altra per non aver mantenuto la corsia durante la guida.

Un video diventato virale

Justin è impegnato nel suo «Forget Tomorrow World Tour» e ha affrontato lo scandalo che lo circonda durante un concerto a Chicago venerdì scorso, ringraziando anche i suoi fan per il sostegno incondizionato.

In un video diventato virale, si sente Justin dire: «Mi colpisce profondamente. Abbiamo qualcosa di davvero speciale, voglio dire, siamo cresciuti insieme. Ci sono tanti di voi che mi hanno detto in passato "Sono cresciuto con te", e voglio che sappiate che è reciproco. Sono cresciuto con voi. Siamo stati insieme attraverso alti e bassi, a destra e a sinistra».

Affrontando la controversia, ha continuato: «È stata una settimana dura, e voi siete qui e io sono qui, e nulla può cambiare questo momento adesso». Ha aggiunto: «So che a volte è difficile amarmi, ma voi continuate ad amarmi e io vi amo di rimando».

Tra un mese davanti al giudice

Justin dovrà comparire in tribunale il 26 luglio per rispondere alle accuse mosse contro di lui.

L'avvocato Edward Burke, che rappresenta il cantante, ha dichiarato la scorsa settimana all'agenzia di stampa PA: «Non vedo l'ora di difendere vigorosamente il signor Timberlake da queste accuse. Avrò molto da dire al momento opportuno, ma ora sto aspettando la completa scoperta da parte dell'ufficio del procuratore distrettuale».

