Justin Timberlake Fuori Dal Tribunale Di Sag Harbor

I legali della popstar chiedono al tribunale di impedire la diffusione delle immagini della bodycam relative al fermo per guida in stato di ebbrezza. «Danno grave e irreparabile alla reputazione», sostengono.

Justin Timberlake ha avviato un'azione legale per impedire la diffusione del video del suo arresto per guida in stato di ebbrezza. Il filmato, registrato dalla bodycam degli agenti che lo fermarono a Sag Harbor, nello Stato di New York, è oggetto di una richiesta di accesso agli atti.

L'episodio risale al giugno 2024, quando l'interprete di «Mirrors» fu arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza (DWI) e destinatario di due contravvenzioni stradali. Secondo il rapporto della polizia, Timberlake avrebbe dichiarato di aver bevuto «solo un martini» in un bar di un hotel poco prima del controllo. Rifiutò di sottoporsi all'etilometro.

Lunedì gli avvocati Edward Burke Jr. e Michael J. Del Piano hanno depositato un ricorso presso la Corte Suprema della Contea di Suffolk, sostenendo che la pubblicazione delle immagini violerebbe la privacy del loro assistito.

«La divulgazione pubblica di questo video causerebbe un danno grave e irreparabile alla sua reputazione personale e professionale, esponendolo a scherno e molestie, senza alcun legittimo interesse pubblico», si legge nell'atto, citato da People.

Secondo la difesa, il filmato mostrerebbe anche l'auto del cantante e «dettagli altamente personali non collegati al controllo pubblico dell'operato governativo».

La richiesta arriva dopo che il Dipartimento di polizia del villaggio di Sag Harbor ha ricevuto un'istanza per ottenere il video ai sensi della Freedom of Information Law (FOIL). Timberlake, 45 anni, non ha finora commentato pubblicamente il ricorso.

Nel settembre 2024 la popstar si è dichiarata colpevole del reato meno grave di guida in stato di alterazione nell'ambito di un patteggiamento. È stata condannata a 25 ore di lavori socialmente utili e al pagamento di una multa di circa 460 euro, oltre a un sovrapprezzo di circa 240 euro. La patente è stata sospesa per 90 giorni.

All'uscita dal tribunale aveva dichiarato: «Anche se avete bevuto solo un drink, non mettetevi al volante. È un errore che ho commesso. Spero che chiunque stia guardando o ascoltando possa imparare da questo episodio. Io di certo l'ho fatto».