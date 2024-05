Donna Summer

Gli eredi della musicista scomparsa hanno trovato un'intesa con il rapper sul campionamento non autorizzato della canzone «I Feel Love» del 1977, usato nel pezzo «Good (Don't Die)» di West e Ty Dolla $ign.

La proprietà ereditaria di Donna Summer, celebre icona della disco music scomparsa nel 2012, ha finalmente raggiunto un accordo con Kanye West riguardo l'uso non autorizzato di un campionamento della canzone «I Feel Love» del 1977.

La controversia era scoppiata a febbraio, allorché West e il rapper Ty Dolla $ign avevano incluso il campionamento nel brano «Good (Don't Die)» del loro album «Vultures 1».

Un recente rapporto pubblicato da Rolling Stone indica che le parti hanno stipulato un «accordo globale», che sarà formalizzato a breve. Una volta eseguito l'accordo, le parti richiederanno la chiusura definitiva del caso presso un tribunale di Los Angeles.

La questione legale era emersa dopo che l'eredità di Summer aveva accusato i due rapper di aver utilizzato il campionamento di «I Feel Love» senza averne ottenuto il permesso, nonostante fosse stato precedentemente negato. Di conseguenza, la traccia era stata rimossa dalle piattaforme di streaming dell'album «Vultures 1» seguito a un reclamo per violazione dei diritti d'autore.

Profonda indignazione per l'uso non autorizzato della canzone

Bruce Sudano, vedovo di Donna Summer, aveva espresso profonda indignazione per l'uso non autorizzato della canzone. Sudano ha sottolineato che la causa riguardava il diritto degli artisti di controllare come le loro opere vengono utilizzate e presentate al pubblico, e la necessità di proteggere le opere creative dall'uso illegittimo.

Non è ancora chiaro se il brano «Good (Don't Die)» sarà reintegrato sui servizi di streaming. Questo accordo potrebbe rappresentare un punto di svolta nella protezione dei diritti d'autore nel settore musicale, evidenziando l'importanza di ottenere le necessarie autorizzazioni prima di utilizzare le opere altrui.

