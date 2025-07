Il rapper americano Kanye West (foto d'archivio). KEYSTONE

L'evento musicale Rubicon Festival di Bratislava è stato cancellato a causa delle proteste contro il rapper Kanye West, accusato di dichiarazioni antisemite e pro-Naziste. La decisione arriva dopo la pressione dei manifestanti e il ritiro di numerosi artisti.

Covermedia Covermedia

Il Festival Rubicon è stato annullato a causa delle crescenti proteste contro la partecipazione di Kanye West come headliner.

Il rapper, noto per il suo brano «Stronger», avrebbe dovuto esibirsi il 20 luglio fuori Bratislava, in Slovacchia, nel suo unico concerto europeo dell'anno.

Ma la sua presenza ha suscitato proteste da parte di attivisti, contrari alle sue dichiarazioni antisemite e pro-Naziste, spingendo molti artisti slovacchi a ritirarsi dall'evento.

«Non è stata una decisione facile»

In una dichiarazione pubblicata sui social, gli organizzatori hanno spiegato che, a causa di «pressioni esterne e sfide logistiche», il festival, che avrebbe dovuto tenersi dal 18 al 20 luglio, non si sarebbe svolto.

«Con rammarico annunciamo che il Festival Rubicon non si terrà quest'anno. Non è stata una decisione facile, ma la pressione dei media e il ritiro di diversi artisti e partner ci hanno impedito di realizzare il festival con lo standard di qualità che avremmo voluto», si legge nel comunicato.

La notizia è stata accolta con delusione dal pubblico, ma gli organizzatori hanno anche espresso le loro scuse per gli inconvenienti causati. Alcuni media locali hanno riportato che il luogo dell'evento, un campo di grano fuori Bratislava, non era ancora stato preparato, mentre altre fonti hanno anticipato che West potrebbe esibirsi a Praga, Repubblica Ceca, a settembre. Tuttavia, questa informazione non è stata ancora confermata ufficialmente.

Una petizione firmata da oltre 6000 persone

Nel mese di giugno, era stata lanciata una petizione, firmata da oltre 6'000 persone, che chiedeva l'esclusione di West dal line-up del festival. Gli organizzatori avevano accusato l'artista di «adottare simboli e un'ideologia legata al periodo più buio della storia».

Le sue dichiarazioni antisemite, insieme alla pubblicazione della canzone pro-Nazista Heil Hitler e alla vendita di magliette con la svastica sul suo sito web, avevano suscitato una vasta condanna.

Nonostante le proteste e la cancellazione dell'evento, Kanye West non ha ancora commentato pubblicamente la vicenda.