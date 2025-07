Kanye West

Il ministro dell'Interno australiano, Tony Burke, ha annunciato il divieto oggi.

Covermedia Covermedia

Kanye West è stato bandito dall'ingresso in Australia dopo aver suscitato indignazione con la sua canzone «Heil Hitler».

Le autorità australiane hanno revocato il visto al rapper di «Stronger» dopo la pubblicazione della traccia controversa, in cui loda il leader nazista Adolf Hitler, e in seguito a una serie di post antisemiti su X, nei quali dichiarava il suo amore per Hitler e si definiva un nazista.

Questo significa che West non potrà più visitare la casa della moglie, Bianca Censori, in Australia.

«L'Australia non ha bisogno di importare un messaggio del genere»

Il ministro dell'Interno Tony Burke ha rivelato, durante il programma Afternoon Briefing di ABC, che i funzionari hanno rivisitato lo stato del visto di West dopo l'uscita della canzone, che è stata ampiamente vietata.

«Si trattava di un visto di livello inferiore, ma i funzionari hanno comunque esaminato la legge e hanno deciso che l'Australia non ha bisogno di importare un messaggio del genere (sul nazismo, ndr)», ha dichiarato mercoledì. «Abbiamo già abbastanza problemi in questo Paese senza dover importare deliberatamente bigottismo».

Burke ha aggiunto che il musicista ha famiglia in Australia e che veniva nel Paese «da molto tempo» prima della cancellazione del suo visto.

«Penso che ciò che non è sostenibile sia importare odio»

Quando gli è stato chiesto se fosse «sostenibile» mantenere il divieto, considerando la carriera di West, Burke ha risposto: «Penso che ciò che non è sostenibile sia importare odio».

«Tutte le domande di visto vengono rivalutate ogni volta dai miei funzionari. Non sto cambiando il funzionamento della legge. Anche se si trattava di un visto di livello inferiore, i miei funzionari, dopo averlo esaminato, hanno deciso di annullarlo a seguito della pubblicazione della canzone».

Burke non ha rivelato esattamente quando le autorità abbiano revocato il visto.

Secondo quanto riportato, la Censori avrebbe lasciato West all'inizio di quest'anno a causa della sua ultima controversia antisemita, ma si ritiene che siano tornati insieme.