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Ecco cos'è successo Kanye West protagonista del Wireless Festival, Pepsi ritira la sponsorizzazione

Covermedia

6.4.2026 - 13:00

Kanye West
Kanye West

Pepsi lascia il Wireless Festival di Londra dopo l'annuncio del rapper Kanye West come headliner dell'evento confermato dal 10 al 12 luglio.

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Covermedia, Redazione blue News

06.04.2026, 13:00

06.04.2026, 13:26

Kanye West provoca il ritiro della sponsorizzazione Pepsi dal Wireless Festival.

La mossa arriva dopo le polemiche riaccese dalle precedenti dichiarazioni dell'artista su temi sensibili, tornate al centro del dibattito con l'annuncio della sua presenza come protagonista dell'edizione 2026.

Il marchio, partner storico della manifestazione, ha ufficializzato il passo indietro con una nota ripresa da più fonti internazionali: «Pepsi ha deciso di ritirare la propria sponsorizzazione dal Wireless Festival».

L'evento londinese, previsto a Finsbury Park, aveva affidato all'autore di «Donda» tutte e tre le serate, trasformando la line-up in un caso pubblico e politico.

Al rapper dovrebbe essere vietato l'ingresso nel Regno Unito

Le reazioni hanno superato l'ambito musicale: il premier britannico Keir Starmer ha definito la situazione «profondamente preoccupante», ribadendo che «l'antisemitismo in qualsiasi forma è aberrante».

Il collega di partito del primo ministro Rachael Maskell, si è spinto oltre, dichiarando alla BBC: «Non possiamo permettere che a questi artisti venga data una piattaforma». Al rapper dovrebbe essere vietato l'ingresso nel Regno Unito a causa delle sue affermazioni antisemite.

Starmer ha inoltre affermato che tutti hanno la responsabilità «di garantire che la Gran Bretagna sia un luogo in cui gli ebrei si sentano al sicuro».

In questo contesto, l'uscita dello sponsor rappresenta l'effetto più concreto della pressione reputazionale sull'evento.

Al momento non risultano modifiche ufficiali alla programmazione, che resta confermata nelle date previste a Londra, mentre gli organizzatori sono attesi su eventuali nuovi partner commerciali.

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