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Non solo musica Annullati i concerti di Kanye West in Europa, salvo in Albania, il primo ministro Edi Rama spiega perché

Covermedia

4.5.2026 - 13:00

Kanye West
Kanye West

Il rapper si esibirà a Tirana a luglio: il governo sostiene l'evento nonostante le polemiche.

Covermedia

04.05.2026, 13:00

04.05.2026, 13:13

Il primo ministro albanese Edi Rama conferma: Kanye West si esibirà a Tirana.

L'annuncio arriva dopo una serie di cancellazioni in Europa, legate alle polemiche per le dichiarazioni antisemite rilasciate dall'artista negli ultimi anni.

Il rapper, oggi noto come Ye, ha pubblicato a marzo il nuovo album «Bully». Era atteso come headliner per tre serate del Wireless Festival di Londra, ma gli sponsor hanno interrotto i rapporti e il Ministero dell'Interno britannico gli ha impedito l'ingresso nel Paese.

A seguire, sono stati annullati anche i concerti previsti in Svizzera, Polonia e Francia.

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Rama ha annunciato su Facebook che lo show nella capitale albanese si terrà regolarmente a luglio. «È nostro dovere accogliere e facilitare eventi di questo tipo, che portano benefici al turismo e all'economia», ha fatto sapere il ministero della Cultura.

West, ex marito di Kim Kardashian, era finito al centro delle polemiche nel 2022 per alcuni post offensivi sui social, che avevano portato alla sospensione dei suoi account su Instagram e Twitter e alla rottura con agenzia, legale e casa discografica.

In un primo momento si era rifiutato di scusarsi, arrivando a dichiarare che gli ebrei avrebbero dovuto «perdonare Hitler».

Nel 2023 aveva poi chiesto scusa, attribuendo il proprio comportamento all'alcol. A gennaio di quest'anno è arrivata una nuova lettera di scuse, pubblicata anche sul Wall Street Journal e rivolta «a chi ho ferito».

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