Kanye West e l'ex moglie. Covermedia

Il rapper attacca l'ex moglie per la gestione dei loro quattro figli, mentre è in corso una battaglia legale per l'affidamento.

Dichiarazioni shock di Kanye West contro l'ex moglie Kim Kardashian.

Durante una controversa conversazione con DJ Akademiks, condivisa su YouTube domenica, il rapper si è detto pentito di aver formato una famiglia con la socialite.

«È stato un mio errore», ha detto West. «Dopo due mesi che stavamo insieme, già non volevo avere dei figli con questa persona, ma evidentemente questo non era il disegno di Dio».

«Non ho la titolarità del nome e dell'immagine, o almeno non al 50-50, dei miei figli», ha detto, riferendosi alla battaglia legale per i quattro figli nati dal matrimonio con Kim. «Che custodia congiunta è questa?».

West e Kardashian sono stati sposati per sei anni dal 2014 al 2021 e sono genitori di quattro bambini: North, 11, Saint, 9, Chicago, 7, e Psalm, 5.

«I miei bambini sono delle celebrità e io non ho voce in capitolo», ha aggiunto il rapper. «Questa donna bianca e la sua famiglia bianca hanno il controllo di questi ragazzi neri molto influenti che sono per metà figli di Ye».