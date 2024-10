Kanye West

Lauren Pisciotta, ex assistente e capo staff di Kanye West, ha mosso pesanti accuse contro il rapper: «Mi ha drogata e stuprata». Era presente anche Diddy».

Kanye West è stato denunciato dall'ex assistente e capo staff Lauren Pisciotta. La donna ha accusato il rapper di averla drogata e stuprata durante una sessione in studio alla quale sarebbe stato presente anche Sean «Diddy» Combs.

Pisciotta aveva già citato in giudizio West a giugno per molestie sessuali, violazione del contratto e licenziamento ingiusto. Un legale del cantante ha negato gli addebiti.

La denuncia, aggiornata con le nuove accuse, è stata depositata l'8 ottobre in tribunale, come rivelato da TMZ.

Ecco cosa sarebbe successo

Pisciotta, che ha lavorato per un anno alle dipendenze di West, sostiene di essere stata invitata a una delle sessioni in studio di Diddy. Poco dopo il suo arrivo, sarebbero «stati serviti drink a lei e ad altri presenti, seguiti da un annuncio per cui tutti avrebbero dovuto bere per restare».

«Dopo aver dato alcuni sorsi alla bevanda, versata su indicazione di West, da un assistente di studio e poi servitale dal rapper, la querelante ha cominciato improvvisamente a sentirsi disorientata», si legge nei documenti.

La modella di OnlyFans racconta di essersi svegliata il giorno dopo con «un'immensa vergogna e imbarazzo», ma con ricordi vaghi e confusi su quanto accaduto.

E sostiene che West le abbia parlato di quella notte anni dopo, dicendole che «si erano in qualche modo frequentati», e che lui le aveva fornito dettagli su cosa era successo.

