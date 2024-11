Kanye West

Il rapper Kanye West avrebbe tentato di strangolare la modella Jennifer An sul set di un video musicale.

Kanye West dovrà rispondere dell'accusa di aggressione e violenza di genere.

A denunciare il rapper è stata la modella Jennifer An, ex partecipante di America's Next Top Model, che ha dichiarato di aver rischiato la morte sul set di un videoclip: il cantante le avrebbe messo le mani al collo, stringendolo fino a farla svenire. L'aggressione sarebbe avvenuta durante le riprese del video musicale «In For the Kill» di La Roux.

Come riporta TMZ, An è stata scelta tra una serie di donne in concorso su volontà di West, che avrebbe detto: «Datemi la ragazza asiatica».

Dopodiché i due si sono recati in un hotel di New York City dove, secondo il racconto della donna, West avrebbe tentato di strangolarla, infilandole «diverse dita in gola».

«Questa è arte. Questa è f****a arte. Io sono come Picasso», avrebbe urlato il rapper.

An ha citato in giudizio anche Universal Music Group per violenza di genere. Secondo il suo racconto, l'etichetta discografica avrebbe cercato di «insabbiare» l'accaduto. Tuttavia, nel video musicale di «In For the Kill» non c'è traccia né di An, né di West.

Intanto Kanye è alle prese con un'altra denuncia per abusi sessuali, depositata a ottobre dell'ex assistente Lauren Pisciotta.

