Kanye West e Bianca Censori arrivano alla 67ª edizione dei Grammy Awards (foto d'archivio). Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Dopo la loro controversa apparizione ai Grammy Awards, negli ultimi mesi le voci di una possibile separazione tra Kanye West e Bianca Censori si sono susseguite. Nella sua ultima smentita, la coppia è apparsa di nuovo insieme a Maiorca. Naturalmente, l'abbigliamento della moglie del rapper ha suscitato - come praticamente sempre - polemiche.

Hai fretta? blue News riassume per te Negli ultimi mesi sono circolate diverse voci su una possibile separazione tra Kanye West e Bianca Censori.

Di recente i due sono però apparsi di nuovo insieme per le strade di Maiorca.

Sull'isola spagnola, la moglie del rapper è apparsa con una maglietta a rete trasparente, che lasciava intravedere il seno.

Tra i passanti e sui social media si è scatenata la polemica: in molti hanno giudicato il suo look irrispettoso. Mostra di più

Nonostante negli ultimi mesi sia circolata più volte l'indiscrezione che la coppia si stesse separando, nel controverso mondo di Kanye West Bianca Censori gioca ancora un ruolo fondamentale.

Come riporta «Leggo», i due sono stati nuovamente avvistati fianco a fianco: durante il fine settimana sono stati fotografati insieme in Europa, precisamente al mercato di Santanyí a Maiorca.

Ovviamente hanno attirato l'attenzione dei presenti. Soprattutto Bianca che, fedele al suo stile audace, ha sfoggiato un look trasparente che ha scatenato critiche sia dai passanti che sui social media.

La moglie del rapper ha indossato infatti un top a rete trasparente, creando un effetto topless che non è passato inosservato.

«Le persone erano inorridite»

Come si legge su «Leggo», l'outfit ha suscitato reazioni di sdegno tra la gente del posto, con un testimone che ha affermato: «Le persone erano inorridite».

Come detto, l'australiana è nota per il suo abbigliamento scandaloso. Come ai Grammy Awards di febbraio, dove si è presentata con un abito trasparente color carne che lasciava intravedere tutto, perfino le parti intime.

In alcune regioni della Spagna, come la Catalogna, il topless è consentito dal 2020 grazie alla legge sull'uguaglianza, ma nelle piscine pubbliche. L'outfit di Censori è stato quindi giudicato da alcuni utenti sui social come «irrispettoso» nei confronti delle norme culturali locali.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.