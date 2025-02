«Kanye West e Bianca Censori si sono separati e si avviano al divorzio»

Kanye West con Bianca Censori ai Grammy sda

Dopo l'esibizione shock ai Grammy e la tirata antisemita di lui su X, Kanye West e la moglie Bianca Censori si sarebbero separati e avrebbero apparentemente imboccato la via verso il divorzio. Lo riporta «in esclusiva» il Daily Mail.

La notizia arriva 11 giorni dopo che Kanye ha «sfoggiato» la moglie praticamente nuda sul tappeto rosso dei premi della Recording Academy a cui la coppia non era stata invitata.

Bianca, secondo l'accordo verbale a cui il tabloid britannico avrebbe avuto accesso, riceverebbe un pagamento di 5 milioni di dollari. La coppia si era sposata nel dicembre 2022 dopo il divorzio di Kanye, che adesso si fa chiamare Ye, dall'influencer Kim Kardashian.

Una fonte vicina al rapper ha confermato che l'ormai ex coppia si è separata e che i documenti legali del divorzio dovrebbero arrivare a breve.

La Censori, che era apparsa visibilmente a disagio sotto i flash dei fotografi dei Grammy, resterebbe per ora nella villa da 35 milioni di dollari comprata da West a Beverly Park North, Los Angeles.

Non è chiaro dove sia lui, e il tabloid sospetta che potrebbe essere diretto in Giappone dove ha vissuto gran parte dell'anno scorso in albergo.