Kanye West

Il rapper avrebbe rivolto insulti a sfondo razziale e sessuale ad alcuni membri del suo staff, poi non pagati per lo sviluppo di una nuova app.

Covermedia

Piovono nuove accuse su Kanye West.

Il rapper e la sua compagnia Yeezy sono stati denunciati per atti di bullismo e per non aver pagato alcuni membri dello staff, ingaggiati per sviluppare una nuova app streaming. La rivelazione è giunta da una nuova denuncia riportata dal The Washington Post.

Otto dipendenti, tra cui alcuni minorenni, hanno denunciato West per non aver corrisposto quanto pattuito ad alcuni membri del staff, definiti dal 45enne «schiavi» o «nuovi schiavi», e a cui il rapper avrebbe riservato dei trattamenti umilianti e denigratori. Pare che West abbia esposto lo staff a immagini pornografiche all'interno di «un ambiente di lavoro ostile».

I dipendenti chiedono ora il pagamento degli stipendi arretrati, il pagamento delle spese legali e un risarcimento per danni morali.

Il team in questione stava lavorando per sviluppare un'app che sarebbe servita a promuovere «Vultures 2», il secondo album in studio del gruppo hip hop americano ¥$, composto da Kanye e Ty Dolla Sign.

Yeezy aveva acquistato l'app YZYVSN per portare avanti l'iniziativa. Il team comprendeva membri dello staff provenienti da tutto il mondo, compresi minori di 14 anni.

Alcune delle comunicazioni del team avvenivano su Discord, dove i membri del team sarebbero stati vittime di bullismo per età, sesso, orientamento sessuale ed etnia.

A fine lavori, Yeezy ha assicurato che i pagamenti sarebbero stati completati a breve, ma ciò non è mai avvenuto.

