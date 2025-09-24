  1. Clienti privati
«In Whose Name?» Il docufilm di Kanye West debutta al cinema con incassi a sorpresa

Covermedia

24.9.2025 - 13:00

Kanye West
Kanye West

«In Whose Name?» ha raccolto oltre 720mila euro nel weekend d'esordio negli Stati Uniti. Il film racconta sei anni turbolenti della vita di Ye, tra polemiche, cadute e la trasformazione da icona musicale a personaggio controverso.

Covermedia

24.09.2025, 13:00

24.09.2025, 13:04

Il documentario «In Whose Name?», che ripercorre sei anni della vita di Kanye West, ha debuttato al botteghino americano con circa 720mila euro incassati nel primo weekend, in poco più di mille sale e senza una campagna marketing di rilievo: un risultato che ha stupito gli addetti ai lavori.

Documentario. Crolli emotivi e rivelazioni shock: Kanye West si racconta ne «In Whose Name?»

DocumentarioCrolli emotivi e rivelazioni shock: Kanye West si racconta ne «In Whose Name?»

Il film porta lo spettatore dietro le quinte di alcuni dei momenti più discussi della carriera recente di Ye: dalla polemica scatenata dalla maglietta «White Lives Matter» fino al successivo sfogo antisemita su Twitter. Alcune clip, tra cui una in cui l'artista attacca l'ex suocera Kris Jenner, circolano da giorni sui social, aumentando la curiosità del pubblico.

Secondo Rolling Stone, «In Whose Name?» non riesce a spiegare davvero come Ye sia passato dall'essere un'icona amata della musica a un paria sociale. Tuttavia, il documentario offre «uno sguardo nitido sul mondo della celebrità in un'epoca altamente digitalizzata e politicizzata».

Musica. Annullato il Rubicon Festival dopo le proteste contro Kanye West

MusicaAnnullato il Rubicon Festival dopo le proteste contro Kanye West

Per ora distribuito in un circuito limitato, il progetto arriverà nei prossimi mesi in più sale e successivamente sulle piattaforme di streaming, dove promette di riaccendere il dibattito attorno a uno degli artisti più controversi del nostro tempo.

