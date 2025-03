Ecco le pesantissime accuse mosse da Kanye West a Kim Kardashian e la sua famiglia

Kim Kardashian e l'ex marito Kanye West in un'immagine del 2020. I due si soono separati nel 2022. KEYSTONE

Kanye West ha fatto affermazioni pesantissime su Kim Kardashian e la sua famiglia, rispondendo così rabbiosamente alle minacce della ex, che vorrebbe togliergli la custodia dei figli. La guerra dei Roses è in pieno svolgimento.

Igor Sertori

Kanye West ha accusato Kim Kardashian, e la sua famiglia, di traffico sessuale. In una serie di post notturni sulla piattaforma X, come riportato tra gli altri anche da «The Mirror», il rapper imprenditore ha fatto affermazioni forti sull'ex moglie, da cui si è separato nel 2022.

L'ex produttore dell'etichetta Roc-A-Fella ha sostenuto di essere stato «bullizzato ogni giorno» dalla famiglia di lei, ma non ha fornito prove a sostegno delle sue affermazioni.

L'attacco sul social arriva all'indomani delle affermazioni della ex che starebbe valutando di togliergli la custodia dei figli, dopo che l'artista avrebbe infranto un patto preso durante il divorzio, facendo uscire una canzone intitolata «Lonely Roads Still Go to Sunshine», in cui appare anche la voce della loro figlia maggiore, North West. Il tutto, senza aver ricevuto l'approvazione della madre.

Accuse pesantissime

Il rapper ha scritto: «I Kardashian sono lavoratori del sesso e trafficano bambini neri che producono, strategicamente. Kim Kardashian è una trafficante di sesso. Non mi piace che Twigs abbia mia figlia nel suo video vestita da adulta».

«Non mi crederete e direte solo che sono pazzo», ha continuato il 47enne, che in un altro tweet, ha sentenziato: «Ho dovuto dissociarmi da tutto ciò che ho visto, sentito e provato, venendo bullizzato ogni giorno dal vero KKK moderno. Un clan di donne bianche che controllano i miei figli neri. Ho cercato di rimanere positivo. Ora la mia anima è nera. Quando la gente mi chiede di riposare, vorrei poterlo fare».

«Diritti che mi sono stati tolti dalla mafia Kardashian»

La scorsa settimana, sempre il nativo di Atlanta aveva condiviso e poi cancellato messaggi minacciosi verso l'ex-moglie, dichiarando di essere pronto a «andare in guerra» con lei.

Una lotta senza esclusione di colpi, tanto che durante il fine settimana, West ha emesso una minaccia pubblica verso la famiglia Kardashian, che ha definito una «mafia». Paragonando i diritti di visita per vedere i suoi quattro figli all'essere «in prigione», ha sbottato: «Non voglio solo vedere i miei figli. Ho bisogno di crescerli».

«Devo sapere dove vanno a scuola, chi sono i loro amici e in quali case dormono e se le mie figlie indossano rossetto e profumo. Tutti questi diritti mi sono stati tolti dalla mafia Kardashian», ha concluso.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.