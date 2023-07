Kanye West

Otto mesi fa il rapper era stato bannato per alcuni messaggi che incitavano all’odio.

L’account Twitter/X di Kanye West è stato riattivato, a otto mesi dalla sua chiusura per alcuni post antisemiti.

Il rapper aveva condiviso sulla sua pagina l’immagine di una svastica accompagnata da una croce di David. A ottobre era finito nell’occhio del ciclone per una serie di interviste controverse e per un post in cui prometteva di alzare «a livello 3» l’attacco agli ebrei. Il suo account fu disattivato e riattivato poco dopo; successivamente West venne bannato nuovamente per aver elogiato Hitler e i nazisti, con tanto di svastica apparsa sul suo profilo.

Il CEO di Twitter/X Elon Musk era così intervenuto sull’argomento: «Ho fatto di tutto. Nonostante ciò, ha violato nuovamente le nostre linee guida sull’incitamento alla violenza. Il suo account verrà sospeso».

Come riporta il Wall Street Journal, Kanye non potrà trarre profitto dal suo account; il 46enne avrebbe inoltre promesso ai vertici del popolare social che non condividerà più contenuti antisemiti.

A marzo, il rapper aveva detto che gli «piacevano di nuovo gli ebrei», dopo aver visto Jonah Hill nella versione cinematografica di «21 Jump Street».

Gli sproloqui sono costati cari a West: Adidas e Gap hanno infatti deciso di terminare i ricchi contratti stretti in precedenza con il rapper.

A Kanye, legalmente conosciuto come Ye, è stato diagnosticato un disturbo bipolare e ha più volte parlato pubblicamente dei suoi problemi mentali.

Covermedia