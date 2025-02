Ecco perché Bianca Censori non subirà azioni legali per il suo abito trasparente

La compagna di Kanye West quasi nuda ai Grammy Awards Kanye West e Bianca Censori sul red carpet. Immagine: dpa Kanye West con Bianca Censori, che sotto il cappotto indossava poco più di una calza trasparente. Immagine: Keystone Kanye West e Bianca Censori arrivano alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Immagine: IMAGO/Sipa USA Sensazionale apparizione ai Grammy di Los Angeles il 2 febbraio 2025: Bianca Censori con il marito Kanye West. Immagine: Keystone/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP La compagna di Kanye West quasi nuda ai Grammy Awards Kanye West e Bianca Censori sul red carpet. Immagine: dpa Kanye West con Bianca Censori, che sotto il cappotto indossava poco più di una calza trasparente. Immagine: Keystone Kanye West e Bianca Censori arrivano alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Immagine: IMAGO/Sipa USA Sensazionale apparizione ai Grammy di Los Angeles il 2 febbraio 2025: Bianca Censori con il marito Kanye West. Immagine: Keystone/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Bianca Censori, moglie di Kanye West, non subirà procedimenti legali per l'abito trasparente indossato ai Grammy, nonostante le tante polemiche esplose sui social media.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Sul red carpet dei Grammy Awards, Bianca Censori si è presentata con un abito quasi completamente trasparente.

Kayne West e la moglie hanno lasciato l'evento poco dopo, di loro spontanea volontà, secondo il rapper-produttore.

Nonostante le tante polemiche, fonti della polizia di Los Angeles hanno confermato che non ci saranno conseguenze legali per loro. Questo perché i Grammy Awards sono un evento privato e nessuno dello show ha presentato una denuncia.

L'accaduto non è stato trasmesso in TV poiché i contenuti osceni sono «proibiti su TV via cavo, satellite e trasmissioni radio».

West, che era stato nominato per la Miglior Canzone Rap («Carnival») è stato battuto da Kendrick Lamar e la sua «Not Like Us». Mostra di più

Bianca Censori, moglie di Kanye West, non affronterà azioni legali per l'abito trasparente indossato ai Grammy, questo secondo quanto ha riportato «nme.com».

Ricordiamo che la coppia ha sfilato sul red carpet della cerimonia degli Oscar della musica, domenica 2 febbraio, dove Censori ha indossato un cappotto di pelliccia che ha poi lasciato cadere, rivelando un abito quasi completamente trasparente.

Sembra che l'abito sia stato progettato per replicare la copertina dell'album «Vultures 1», il progetto collaborativo di Ye con Ty Dolla $ign.

La loro apparizione ha suscitato scalpore sui social media, mentre alcuni utenti hanno espresso preoccupazione per il benessere della moglie del rapper-produttore. La coppia ha lasciato l'evento poco dopo, con West che ha confermato che se ne sono andati di loro spontanea volontà e non sono stati scortati fuori.

I Grammy sono un evento privato

Per molti l'abito dell'ex architetta poteva essere considerato esposizione indecente e dunque punibile legalmente, ma secondo «TMZ», fonti della polizia di Los Angeles hanno confermato che non ci saranno conseguenze legali per l'accaduto.

Questo perché i Grammy Awards sono un evento privato e nessuno dello show ha presentato una denuncia alla polizia.

La scena non è stata trasmessa in TV per i «contenuti osceni»

In una dichiarazione a «Page Six», l'avvocato di Los Angeles Andrea Oguntula ha affermato: «Sebbene l'abito della signora Censori abbia indubbiamente superato i limiti, un'accusa di esposizione indecente in California richiede l'esposizione pubblica volontaria dei genitali con l'intento specifico di offendere o eccitare sessualmente».

«È teoricamente possibile, ma improbabile, che affronti un'azione penale per questo incidente».

Tuttavia, l'abito potrebbe aver violato i codici di abbigliamento delle trasmissioni. Secondo il CBS Standard and Practice Wardrobe Advisory, «seni, glutei e genitali» sono vietati ai Grammy. L'accaduto non è quindi stato trasmesso in TV poiché i contenuti osceni sono «proibiti su TV via cavo, satellite e trasmissioni radio».

West era stato nominato per la Miglior Canzone Rap («Carnival» con Ty Dolla $ign e Rich The Kid feat. Playboi Carti) all'evento di quest'anno, ma è stato battuto da Kendrick Lamar e la sua «Not Like Us».

L'incidente segue un'indagine della polizia di Venezia su un episodio «indecente» pubblico su una barca che aveva coinvolto la coppia nel 2023.

Il prossimo album targato Kayne West

Recentemente, Ye ha presentato in anteprima frammenti di nuovo materiale da una console DJ a Tokyo, che includeva un omaggio al disonorato magnate del rap Diddy in un remix di «Magic Don Juan» di Future.

Nme ritiene che le tracce suonate da Ye saranno incluse nel prossimo album di West, «Bully», annunciato in settembre durante un evento in Cina.

Il produttore ha detto al pubblico: «Ho un nuovo album in uscita, si chiama «Bully».» Non è ancora chiaro quando l'album o le tracce verranno rilasciate.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.