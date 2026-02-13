Kanye West

Il rapper annuncia un live al GelreDome di Arnhem il 6 giugno. È il primo show europeo dal 2014 e anticipa una mini tournée con tappa anche in Italia.

Covermedia Covermedia

Kanye West torna a esibirsi in Europa dopo dodici anni.

IlL'artista, che oggi si presenta come Ye, ha annunciato un concerto one night only al GelreDome di Arnhem, nei Paesi Bassi, in programma sabato 6 giugno.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, la data olandese inaugura una mini tournée europea che prevede anche uno show a Reggio Emilia il 18 luglio. Al momento non sono state rese note ulteriori tappe.

Il live di Arnhem segna la prima esibizione europea di West dal 2014 e il suo ritorno nei Paesi Bassi dopo l'ultima apparizione nel 2013. «Siamo lieti di accogliere Ye al GelreDome. Si tratta di un evento di portata internazionale e di un momento speciale per il pubblico olandese», ha dichiarato un portavoce della venue. «Ci aspettiamo una domanda molto elevata».

Anche l'organizzatore J.Noah Live, sul proprio sito ufficiale, ha definito lo show «un momento raro e imperdibile per i fan di Ye», precisando: «Non sarà un concerto standard. È un evento destinato a restare nella memoria, come il suo ultimo show al GelreDome nel 2012, di cui nei Paesi Bassi si parla ancora oggi».

Negli ultimi anni, il rapper è stato al centro di forti polemiche per dichiarazioni antisemite e razziste, che gli sono costate importanti contratti e collaborazioni.

Il mese scorso ha acquistato una pagina pubblicitaria sul «The Wall Street Journal» per porgere le proprie scuse alle comunità ebraica e nera, attribuendo parte dei suoi comportamenti passati alla diagnosi di disturbo bipolare e a un grave incidente automobilistico avvenuto 25 anni fa e che, secondo quanto dichiarato, avrebbe compromesso il suo lobo frontale.

In un'intervista a «Vanity Fair», West ha precisato che le sue scuse non erano un tentativo di «rilanciare la (sua) commerciabilità», aggiungendo: «Questi sentimenti di rimorso erano così pesanti sul mio cuore e gravavano sul mio spirito».

Il suo prossimo album, «Bully», è stato rinviato più volte ed è ora atteso per il 20 marzo. I biglietti per il concerto di Arnhem saranno messi in vendita generale a partire da oggi, venerdì 13 febbraio (alle ore 10.00 CET).