Karla Sofía Gascón

Travolta dalle polemiche Gascón ha disattivato il suo account X.

Karla Sofía Gascón è nella bufera per una serie di vecchi tweet a sfondo razziale.

La star di «Emilia Pérez» ha riscritto la storia degli Oscar la scorsa settimana, diventando la prima donna transgender a essere nominata per il premio di Migliore Attrice. A rovinarle la festa però sono stati alcuni post razzisti, islamofobici e no vax, da lei condivisi alcuni anni fa.

Nel commentare la vicenda di George Floyd, l'afroamericano soffocato da un poliziotto, Gascón definì l'uomo «un tossicodipendente e un truffatore» di cui «a pochissime persone è mai importato».

L'uccisione di Floyd nel maggio del 2020 ha dato origine al Black Lives Matter e a una serie di manifestazioni contro il razzismo e i metodi violenti utilizzati dalla polizia negli Stati Uniti.

L'attrice si è difesa dalle accuse chiedendo scusa per i suoi vecchi post sulla pagina Netflix, su cui il film è disponibile in streaming.

«Voglio riconoscere la conversazione sui miei vecchi post sui social media che hanno causato dolore», ha detto la 52enne. «Come persona parte di una comunità emarginata, conosco questa sofferenza fin troppo bene e sono profondamente dispiaciuta per coloro a cui ho causato dolore. Per tutta la vita ho combattuto per un mondo migliore. Credo che la luce trionferà sempre sull'oscurità».

«Emilia Pérez», il cui cast stellare è composto anche da Zoe Saldaña e Selena Gomez, ha ottenuto 13 nomination, tra cui quella di Migliore Film. La cerimonia degli Oscar 2025 si terrà il 2 marzo.