Karla Sofía Gascón

La regina del pop si è schierata dalla parte dell'attrice spagnola, finita nell'occhio del ciclone per una serie di vecchi tweet a sfondo razziale.

Karla Sofía Gascón ringrazia Madonna per averla sostenuta in uno dei periodi più difficili della sua vita.

La star di «Emilia Pérez» è finita nell'occhio del ciclone per una serie di vecchi tweet razzisti, islamofobici e no vax, da lei condivisi alcuni anni fa e riemersi poco dopo l'annuncio della sua nomination all'Oscar come Migliore attrice, traguardo mai raggiunto prima da una donna transgender.

Nelle ultime settimane Karla ha preferito mantenere un profilo basso, non presentandosi in molti eventi ed evitando di calcare il red carpet degli Oscar, sebbene abbia assistito alla cerimonia del Dolby Theater di domenica scorsa. A supportare Karla è stata la Regina del Pop, che ha invitato l'attrice spagnola in un party dopo gli Oscar.

«Madonna, volevo ringraziarti per tutto l'amore che mi hai mostrato», ha scritto Gascón su Instagram Stories. «Per il tuo invito al party da te organizzato dopo gli Oscar e per le tue parole di amore e forza. Ti voglio bene».

Diverse celebrità le hanno teso una mano

Gascón ha ringraziato anche le altre celebrità che le hanno teso una mano in questo periodo complicato: «Approfitto di questa opportunità per ringraziare tutti i professionisti di Hollywood che hanno espresso supporto e ammirazione per me quella notte. Sia al gala, sia al party».

Karla e Madonna si erano già incontrate a una proiezione di «Emilia Pèrez», in cui Lady Ciccone rimase particolarmente colpita dal film.

«Madonna piangeva a dirotto dopo la proiezione di New York... mi ha detto: «Sei straordinaria"», ha dichiarato al The Mirror a ottobre. «Piangeva, piangeva. Io le ho detto: «Madonna, per favore! È solo un film. Sii felice!"».